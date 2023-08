Sinopsis The First Responders Season 2, Perjuangan Detektif, Pemadam Kebakaran, dan Paramedis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses dengan musim pertamanya, drama Korea The First Responders kembali menyapa penggemar dengan merilis sejumlah episode untuk season kedua. Episode perdana The First Responders Season 2 mulai tayang pada 4 Agustus 2023. Penggemar dapat menyaksikan drama ini secara resmi di platform streaming online, Disney+ Hotstar.

Telah lama dinanti, drama Korea yang satu ini berhasil mencetak rating menjanjikan pada penayangan pertamanya, yakni sebesar 7,1 persen dan 7,5 persen menurut Nielsen Korea. Drama The First Responders Season 2 masih dibintangi oleh Kim Rae Won, Son Ho Jun, dan Gong Seung Yeon sebagai pemeran utamanya. Sementara itu, Shin Kyung Soo bertanggung jawab sebagai sutradara.

Lantas, bagaimana alur cerita dan sinopsis The First Responders Season 2? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis The First Responders Season 2

The First Responders Season 2 akan melanjutkan perjalanan kisah seorang detektif, pemadam kebakaran, dan paramedis yang bekerja sama untuk menyelamatkan kota. Ketiga karakter tersebut akan menunjukkan keberanian dan kerja sama tim dalam menghadapi bahaya. Selain itu, pada musim kedua ini juga, akan diungkapkan secara lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan para karakternya.

Cerita dimulai ketika Kota Taewon mengalami serangkaian kasus pembakaran yang menimbulkan kekacauan dan ketakutan bagi warganya. Melansir Mydramalist, kebakaran pertama terjadi di Menara Parkir Galmae di lingkungan Muyeong. Detektif Jin Ho Gae dan pemadam kebakaran Bong Do Jin pun mempertaruhkan nyawanya untuk masuk melalui atap gedung yang terbakar guna memadamkan api dan menangkap pelakunya.

Namun ternyata, jenazah tersangka pembakaran gedung tersebut ditemukan terikat dan dibakar di bagasi mobil yang terparkir di tower tersebut. Kantor Polisi dan Pemadam Kebakaran Taewon pun meminta bantuan Layanan Forensik Nasional atau NFS untuk mengusut kasus pembakaran berantai tersebut hingga selesai. Paramedis Song Seol pun diberi tanggung jawab oleh NFS untuk mengungkap kasus itu.

Tak lama kemudian, kebakaran kembali terjadi di Pusat Perbelanjaan Muyeong. Saat anggota pemadam kebakaran hendak berangkat ke tempat kejadian, ada panggilan yang menyatakan bahwa kebakaran kedua baru saja terjadi di gudang industri. Para petugas pun harus menjalankan misi berat untuk menyelesaikan dan mengungkap alasan dari peristiwa kebakaran beruntun ini.



Tentang Drama The First Responders Season 2

- Judul: The First Responders Season 2

- Tipe: Drama

- Genre: Aksi, Thriller, Misteri, Drama

- Tanggal rilis: 4 Agustus 2023

- Jumlah episode: 12

- Durasi per episode: 1 jam 10 menit

- Jadwal tayang: Setiap Jumat dan Sabtu

- Jaringan tayang: SBS, Disney+ Hotstar

- Sutradara: Shin Kyung Soo

- Penulis: Min Ji Eun

- Bahasa: Korea

- Rating: Remaja di atas usia 15 tahun



Daftar Pemain The First Responders Season 2

The First Responders Season 2 dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris papan atas Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

- Kim Rae Won sebagai Jin Ho Gae

- Son Ho Jun sebagai Bong Do Jin

- Gong Seung Yeon sebagai Song Seol

- Son Ji Yoon sebagai Yoon Hong

- Oh Eui Shik sebagai Kang Do Ha

- Kang Gi Doong sebagai Gong Myung Pil

- Seo Hyun Chul sebagai Baek Cham

- Woo Mi Hwa sebagai Dok Ko Soon

- Ji Woo sebagai Bong An Na

- Baek Eun Hye sebagai Woo Sam Soon

- Jeon Sung Woo sebagai Han Se Jin

- Jung Jin Woo sebagai Choi Ki Soo

- Lee Woo Je sebagai Ha Dong Woo

- Kang Seo Ha sebagai Kang Seo Ha

- Kwon Do Ha sebagai Kwon Do Ha

