Tak Banyak Tahu, Berikut Makna Singkatan Girl Band STAYC

TEMPO.CO, Jakarta - Debut di tahun 2020, di usia satu tahun setelah debut itu, lagu-lagu kelompok girl group STAYC semakin populer dan menjadi favorit KPopers dari berbagai negara.

STAYC adalah singkatan dari 'Star To A Young Culture', yang juga merupakan nama single pertama mereka dengan judul lagu 'SO BAD'. Nama grup tersebut berarti STAYC siap menjadi bintang yang akan mengambil alih dunia K-Pop dengan musik mereka.

High Up Entertainment adalah perusahaan yang didirikan oleh duo produser terkemuka Korea, Black Eyed Pilseung. Mereka dikenal memproduksi banyak lagu populer seperti TWICE Like Ooh-Aah, Touch My Body SISTAR dan Only You dari Miss A yang sukses dicintai oleh penggila musik K-Pop..

Selama masa pre-debut, para anggota STAYC masih menjadi trainee yang dikenal dengan sebutan "Highup Girls". Ternyata mereka juga punya calon nama grup lain sebelum debut, seperti Girls of Asia, Favorites, dan Cheek Tooth.

Dikutip dari Cosmopolitan, dalam sebuah wawancara dengan 1theK, Sumin mengatakan bahwa mereka bersyukur akhirnya debut sebagai "STAYC", yang mengundang banyak tawa dari semua anggota. Menurut Anda, apakah Anda juga setuju dengan Sumin atau mungkin lebih memilih nama yang berbeda?

STAYC adalah girl grup rookie yang memulai debutnya di bawah High Up Entertainment. Diketahui grup ini beranggotakan 6 gadis cantik dan berbakat yaitu Sieun, Seeun, Sumin, J, Isa dan Yoon.

STAYC juga merupakan girl group yang diproduseri oleh Black Eyed Pilseung, tim produksi yang kerap menciptakan hits untuk banyak girl group K-Pop terkenal seperti TWICE, Refund Sisters, A Pink, SISTAR, dan lainnya.

