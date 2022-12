Ashton Kutcher Ungkap Saudara Kembarnya Pengidap Cerebral Palsy

TEMPO.CO, Jakarta - Tak banyak yang tahu bahwa aktor Hollywood, Ashton Kutcher memiliki saudara kembar. Baru-baru ini, suami aktris, Mila Kunis ini melakukan wawancara bersama untuk pertama kalinya dengan saudara kembarnya. Michael Kutcher.

Dalam trailer yang baru dirilis untuk The Checkup With Dr. David Agus dari Paramount+ pada Jumat, 2 Desember 2022, alumnus That '70s Show itu berbicara secara emosional dengan Michael, yang terlahir dengan cerebral palsy dan telah menjalani transplantasi jantung. Ashton duduk di sebelah saudara kembarnya, menyeka air mata sambil memegang tangan saudaranya dan mendiskusikan masalah kesehatan mereka.

Takut Mati karena Autoimun yang Diidapnya

"Saya tidak bisa berjalan dan kemudian tiba-tiba Anda tidak bisa melihat," kata aktor itu tentang pertarungannya yang mengerikan melawan autoimun yang dideritanya dengan jenis langka.

Autoimun yang diidap mantan suami Demi Moore itu menyebabkan vaskulitis, yakni kemampuannya untuk melihat, mendengar, dan berjalan menjadi terganggu. "Ketika Anda berhadapan langsung dengan kematian, Anda langsung menguncinya (dengan pertanyaan), 'Apa yang Anda lakukan hari ini?’”

Michael dapat memahami perasaan saudaranya. Ia menjelaskan ketakutan terhadap kesehatannya sendiri pada 2019. "Saya hampir mati saat lahir, hampir mati dengan transplantasi jantung tetapi saya masih di sini. Apa tujuan saya," ucapnya. "Aku hanya bersyukur bisa bangun setiap hari."

Michael Kutcher Awalnya Tak Suka Kondisinya Diungkap

Kutcher hanyalah satu dari sedikit selebritas yang akan duduk bersama Dr. David Agus, dokter spesialis kanker sekaligus kontributor medis CBS News untuk melakukan percakapan jujur tentang masalah kesehatan, dan dampaknya terhadap kehidupan, serta orang yang mereka cintai. Dalam trailer juga menampilkan wawancara dengan Nick Cannon, Amy Schumer, Howie Mandel, Oprah Winfrey dan Maria Shriver yang akan membahas masalah kesehatan wanita dan menopause.

Ini bukan pertama kalinya Ashton Kutcher berbicara tentang saudara kembarnya itu. Pada 2003, ia mengungkapkan gangguan kesehatan saudaranya dalam sebuah wawancara televisi nasional. Saat itu, Michael tidak senang dengan pernyataan Ashton. "Saya sangat marah. Sangat marah. Saya ingat berbicara dengannya tentang hal itu," kata Michael.

Cerebral palsy didefinisikan sebagai sekelompok gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak dan mempertahankan keseimbangan dan postur tubuh. Gejalanya bervariasi, tetapi semua orang yang mengalami cerebral palsy memiliki masalah dengan gerakan dan postur tubuh. The Checkup With Dr. David Agus sepanjang enam episode ini akan tayang perdana pada 6 Desember di Paramount+.

JESSYCA GAZELLA | POPCULTURE | E-ONLINE

Baca juga: Demi Moore Genap 60 Tahun, Ingat Demam Potongan Rambutnya di Film Ghost

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.