Demi Moore Genap 60 Tahun, Ingat Demam Potongan Rambutnya di Film Ghost

TEMPO.CO, Jakarta - Demi Moore aktris yang lahir pada 11 November 1962 di Roswell, New Mexico. Moore menghabiskan masa kecilnya di New Mexico dan Canonsburg, Pennsylvania. Sayangnya, ketika itu Moore didiagnosis mengalami menderita strabismus (mata juling) yang akhirnya disembuhkan dengan menjalani dua operasi. Selain itu, Moore juga didiagnosis menderita disfungsi ginjal yang sudah teratasi dengan baik pada akhirnya.

Mengutip Inside Out: A memoir, ketika berusia 14 tahun, Moore tinggal bersama neneknya selama enam bulan di Roswell, sebelum akhirnya pindah ke negara bagian Washington di mana ibu dan saudara-saudaranya tinggal di dekat Seattle. Beberapa bulan kemudian, keluarga tersebut pindah lagi ke West Hollywood, California di mana ibu Moore bekerja di sebuah perusahaan distribusi majalah. Saat itu pula, Moore menempuh pendidikan di Fairfax High School, California.

Langkah awal Moore untuk menjadi seorang aktris yang namanya sudah besar adalah dengan mengikuti agensi model dan mendaftar kelas drama. Kemudian, pada 1981, Moore membuat debut filmnya dengan peran singkat dalam drama remaja, Choices. Setelah itu, Moore banyak mendapat tawaran untuk bermain dengan genre berbeda dari debutnya. Pada 1986, nama Moore semakin meroket berkat dua filmnya yang berjudul One Crazy Summer dan Wisdom. Kedua film tersebut pun menjadi film berorientasi remaja terakhir yang dibintanginya.

Pada 1990, Moore membintangi melodrama romantis supernatural Ghost yang meraup lebih dari US$505 juta (Rp7 miliar) di box office. Film tersebut pun menjadi film terlaris kala itu. Buktinya, Ghost berhasil dinominasikan untuk Academy Award dalam kategori Film Terbaik. Selain itu, penampilan Moore dalam beradu peran juga membuatnya mendapatkan nominasi Golden Globe Award.

Pada 1995, Moore berhasil mencatatkan namanya sebagai aktris dengan bayaran tertinggi di Hollywood. Moore pun mencoba untuk memproduksi sekaligus membintangi miniseri kontroversial untuk HBO berjudul If This Walls Could Talk (1996) dan berhasil menerima nominasi Golden Globe kedua sebagai Aktris Terbaik. Satu tahun kemudian ia membintangi G.I. Jane dan merubah tampilan rambutnya sehingga membuat semakin sukses film ini dengan meraup pendapatan kotor sebesar US$97,1 juta (Rp1 miliar).

Pada 2000, Moore memutuskan untuk hiatus dalam bermain film. Namun, pada 2003, ia kembali ke layar lebar dalam film Charlie's Angels: Full Throttle. Film pertama Moore setelah hiatus pun berhasil mendapatkan kesuksesan dengan meraup pendapatan US$259,1 juta (Rp4 miliar), seperti dilansir Rolling Stone. Moore memang selalu sukses memerankan tokoh tersebut dalam setiap genre sehingga tidak perlu ada keraguan lagi untuk keahliannya beradu peran.

Moore pun semakin memperluas kariernya yang mencoba menjadi penulis buku. Pada 24 September 2019, Moore menerbitkan buku Inside Out. Debutnya menjadi penulis sukses besar lantaran bukunya berada di nomor satu dalam daftar buku terlaris Gabungan Cetak dan E-Book Nonfiksi The New York Times dan daftar buku terlaris Nonfiksi Hardcover.

Ironisnya, kehidupan percintaan Moore tidak selancar kariernya. Pada 1981, Moore menikah dengan penyanyi Freddy Moore dan kandas pada 1983. Setelah itu, Moore menjalin hubungan dengan Timothy Hutton, tetapi pada 1984, Hutton mengajukan gugatan cerai. Moore kemudian bertunangan dengan Emilio Estevez dan berencana menikah pada 1986, tetapi Estevez membatalkannya. Pada 1987, Moore menikah dengan Bruce Willis dan dikarunia tiga putri. Sayangnya pada 1998, mereka mengumumkan perpisahannya, seperti dilansir latimes.

Pada 2003, Demi Moore mulai berkencan dengan Ashton Kutcher dan menikah pada 2005. Lalu, pada 2011, Moore mengumumkan keputusannya untuk mengakhiri pernikahannya dengan Kutcher. Pada 26 November 2013, mereka secara resmi bercerai.

