Aurel Hermansyah Hamil Anak Perempuan, Krisdayanti: Srikandi yang Solehah

TEMPO.CO, Jakarta - Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar baru saja mengumumkan jenis kelamin buah hatinya. Dalam acara baby gender reveal party yang digelar kemarin, keduanya menunjukkan sebuah tabung asap berwarna merah yang artinya bayi dalam kandungan Aurel berjenis kelamin perempuan.

"Masya Allah!! It’s a girl," tulis Aurel di Instagram pada Sabtu, 28 Agustus 2021. Hal serupa juga diutarakan oleh Atta Halilintar. "Its a baby girl. Makasih ya Allah semoga jadi anak solehah," tulis Atta.

Anang Hermansyah, Ashanty, Krisdayanti, dan Azriel Hermansyah turut hadir dalam acara tersebut. Mereka berempat awalnya menduga Aurel mengandung bayi laki-laki. Namun tebakan itu salah. "The Atta Fam, The Hermansyah, The Lemos, The Halilintar, semua kakek nenek baby AH tebakannya cwo. Tapi semua tetep bahagia," tulis Atta.

Meski tebakannya salah, Krisdayanti terlihat sangat bahagia menyambut kelahiran cucu perempuan pertamanya. "Walaupun team baby boy salah semua tebakannya, kami selaku orang tua sangat bersyukur mendapatkan calon cucu perempuan inshaaaallah sholeha bercahaya," tulis Krisdayanti di Instagram.

Krisdayanti mengatakan bahwa tebakan suaminya, Raul Lemos benar soal jenis kelamin anak Aurel dan Atta. "Selamat Atta, Aurel dan semua keluarga," tulis Raul Lemos di kolom komentar unggahan Krisdayanti. "Terima kasih om Raul dan nak Atta yang paling bener hahaha Alhamdulillah its a girl coming bismillahirahmanirahim," tulis Krisdayanti.

Pada unggahan berikutnya, Krisdayanti menunjukkan potret kebahagiaan Atta dan Aurel saat mengumumkan jenis kelamin anaknya. "Mereka menantikan cahaya. Srikandi yang sholeha," tulisnya pada keterangan foto.

Sama seperti Krisdayanti, walaupun tebakannya salah Ashanty tetap bersyukur dan mendoakan yang terbaik untuk Aurel dan bayinya. "Tebak-tebakan semua, paling terpenting kita selalu berdoa diberi kelancaran sampai persalinan, diberi kesehatan ibu dan anak.. terima kasih semua doa-doa dan supportnya ya," tulisnya di Instagram.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengumumkan kehamilan keduanya ini pada Sabtu, 21 Agustus 2021 setelah dirahasiakan selama tiga bulan. "Allahuakbar!! Terima kasih ya Allah, Engkau telah mempercayakan kami lagi untuk menjadi orang tua. Selalu nangis terharu setiap liat perkembanganmu nak," tulis Aurel di Instagram Story.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menikah pada 3 April 2021. Sebelum menikah keduanya telah merencanakan untuk mendapatkan momongan sesegera mungkin. Pada Mei lalu, Aurel mengumumkan kehamilan pertamnya, namun ia mengalami keguguran setelah beberapa pekan kemudian. Aurel dan Atta menyampaikan kepada publik tentang kabar duka itu pada Selasa, 18 Mei 2021.

