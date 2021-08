Aurel Hermansyah Hamil, Krisdayanti dan Ashanty Saling Beri Selamat

TEMPO.CO, Jakarta - Aurel Hermansyah mengumumkan kehamilannya di Instagram pada Sabtu, 21 Agustus 2021. Kehamilan yang telah dirahasiakan selama tiga bulan ini disambut bahagia oleh keluarganya.

Krisdayanti akhirnya bisa meluapkan kebahagiannya bahwa sebentar lagi ia akan memiliki cucu dari Aurel. Ibu empat anak itu mengunggah fotonya bersama Aurel dan menantunya, Atta Halilintar. "Masya Allah Tabarakkallah. Mereka sekarang siap untuk mengumumkan betapa beruntungnya mereka akan dipilih sebagai orang tua," tulis Krisdayanti di Instagram pada Sabtu, 21 Agustus 2021.

Istri Raul Lemos ini juga mengunggah video hasil pemeriksaan Ultrasonografi atau USG kandungan Aurel. Ia bersyukur atas berkah yang diberikan untuk anak-anaknya. "Terimakasih atas hujan berkah dari MU yaRabb untuk kesemua anak anakku tanpa terkecuali. Aurel, Atta, Jiel, Amora, Kellen semua besar dan hebat. Alhamdulillah," tulisnya.

Krisdayanti juga memberikan ucapan terima kasih kepada ibu dan mertuanya karena sebentar lagi ia juga akan menjadi nenek. "Terimakasih Mama dan Mae karena mendoakan dan melengkapkanku sebagai ibu yang segera akan menjadi seperti mama dan Mae," tulisnya.

Aurel yang melihat unggahan ini langsung menuliskan di kolom komentar rasa cintanya kepada Krisdayanti yang dipanggilnya dengan sebutan Mimi. "Soon to be nenek! Thank you mi, ilu (I love u)," tulis Aurel. "143 always," tulis Krisdayanti.

Unggahan Krisdayanti ini juga ditanggapi oleh Ashanty. Istri Anang Hermansyah itu memberikan selamat kepada Krisdayanti. "Selamat oma," tulis Ashanty di kolom komentar. Serupa dengan Ashanty, Krisdayanti membalas dan menyebutnya sebagai calon nenek. "Terimakasih Shanty calon grandma yang menemani suka dan duka yaaa Shanty," tulis Krisdayanti. "Sama-sama lah mom, udah jadi oma bentar lagi," tulis Ashanty.

Bagi Ashanty janin yang dikandung oleh Aurel merupakan malaikat dari surga di tengah-tengah keluarga mereka. "Bayi ini akan memiliki begitu banyak cinta dari kami, cucu pertama kami, dan sangat berharga bagi kamu. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu karena aku sudah mencintaimu," tulis Ashanty di Instagram.

Ashanty melanjutkannya dengan ucapan selamat kepada Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, orang tua Atta, Krisdayanti dan keluarga. Sama seperti Krisdayanti, Aurel juga mengungkapkan rasa cintanya kepada Ashanty. "Wow!! Soon to be nenek!! Love youuu bunda nenek," tulis Aurel di kolom komentar. "Makasih loh kak, kemaren masih piyik sekarang udah jadi ibu, keren kamu nak," tulis Ashanty.

