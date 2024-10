Para Pemeran Film Rajah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Rajah mengisahkan sejarah Sir James Brooke (1803-1868), petualang asal Inggris yang menjadi Rajah Putih pertama di Sarawak, Malaysia. Brooke melawan pembajakan, perbudakan, dan perburuan manusia, lalu memimpin kerajaan di pedalaman Borneo sekitar tahun 1840, bahkan lebih besar dari Kerajaan Inggris Raya saat itu.

Atiqah Hasiholan berperan sebagai Putri Fatimah, pasangan dari Sir James Brooke yang diperankan oleh Jonathan Rhys Meyers, yang dikenal melalui The Tudors dan Match Point. Film ini juga dibintangi oleh Josie Ho, Dominic Monaghan, Hannah New, dan sejumlah aktor internasional lainnya.

Diproduksi oleh Margate House Films, 852 Films, dan Lembaga Pelancongan Sarawak, film ini merupakan hasil kolaborasi empat negara: Amerika Serikat, Cina, Malaysia, dan Inggris. Syuting dilakukan sepenuhnya di Sarawak antara Agustus dan Oktober 2019, dengan 70 persen adegan difilmkan di Siniawan, Bau.

Pemeran Film Rajah

1. Jonathan Rhys Meyers

Jonathan Rhys Meyers lahir di Dublin, Irlandia, pada 27 Juli 1977. Dikutip dari IMDb, Meyers, ditemukan bakatnya oleh agen Hubbard Casting. Meskipun tidak mendapat peran di War of the Buttons (1994), Meyers memulai karier aktingnya dengan peran kecil dalam A Man of No Importance (1994) dan peran utama pertamanya di The Disappearance of Finbar (1996). Beberapa perannya yang paling terkenal termasuk di Titus (1999), miniseri Gormenghast (2000), Bend It Like Beckham (2002). Saat ini, Rhys Meyers tinggal di County Cork, Irlandia.

2. Dominic Monaghan

Diikutip dari Fandom, Dominic Bernard Patrick Luke Monaghan, lahir pada 8 Desember 1976. Ia aktor yang pernah memerankan karakter Beaumont Kin dalam Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker (2019). Ia dikenal luas melalui perannya sebagai Hobbit Merry dalam trilogi The Lord of the Rings Charlie Pace serial drama Lost, mutan Chris Bradley di X-Men Origins: Wolverine, serta sebagai pembawa acara program alam Wild Things with Dominic Monaghan.

3. Atiqah Hasiholan

Atiqah Hasiholan, lahir di Jakarta pada 3 Januari 1982. Ia aktris Indonesia, yang berkembang melalui Teater Satu Merah Panggung. Debut aktingnya pada 2006, ketika ia memerankan karakter Ima dalam film Berbagi Suami.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Atiqah telah menerima dua nominasi Piala Citra, yakni untuk kategori Pemeran Utama Wanita Terbaik di Festival Film Indonesia 2009 berkat perannya dalam Ruma Maida, dan Pemeran Pendukung Wanita Terbaik di Festival Film Indonesia 2011 untuk film The Mirror Never Lies.

4. Hannah New

Hannah New, aktris asal Inggris yang lahir pada 14 Mei 1984, memulai kariernya di dunia seni pertunjukan belajar balet sejak usia 4 tahun sebelum akhirnya beralih ke akting dan bergabung dengan The National Youth Theatre of Great Britain.

Selama belajar di Central School of Speech and Drama, Universitas London, Hannah terlibat dalam beberapa proyek berbahasa Spanyol, termasuk peran utama dalam adaptasi mini seri dari novel terkenal El Tiempo Entre Costuras. Setelah lulus, ia membintangi berbagai proyek seperti pilot Shelter produksi Warner Bros dan CW. Adapun film Maleficent (2014) sebagai ibu Putri Aurora muda. Ia juga memerankan Eleanor Guthrie, pemilik bar pemberani, dalam drama bajak laut Black Sails (2014) produksi Starz.

5. Otto Farrant

Otto Farrant, lahir di Hammersmith, London, Inggris, pada 13 November 1996. Ia dikenal melalui perannya di Salmon Fishing in the Yemen (2011), The White Queen (2013), dan War & Peace (2016).

Farrant memulai karier panggungnya pada usia 11 tahun, tampil dalam produksi di Young Vic, National Theatre, dan Shakespeare's Globe Theatre. Debut layar lebarnya pada 2010, ketika ia memerankan Perseus muda di Clash of the Titans. Pada 2013, ia tampil sebagai Thomas Grey dalam lima episode drama sejarah BBC The White Queen. Pada 2016, ia memerankan, Petya Rostov, dalam serial BBC War & Peace, dan pada 2018, ia berperan sebagai Nigel Wilson dalam miniseri BBC Mrs. Wilson.

MARVELA

Pilihan Editor: Mengenal Jonathan Rhys Meyers, Pemeran Film Rajah