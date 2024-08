Ed Sheeran Tampil Jadi Kejutan Konser Taylor Swift di London

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift mengejutkan para penggemarnya dengan menghadirkan Ed Sheeran dalam konser The Eras Tour yang digelar di Stadion Wembley, London, Inggris pada Kamis, 15 Agustus 2024. Keduanya berkolaborasi menampilkan mash-up tiga lagu, yaitu 'End Game,' 'Everything Has Changed' dan 'Thinking Out Loud.'

Di tengah-tengah penampilan Taylor Swift saat membawakan lagu 'Everything Has Changed' dengan gitar, ia bercanda bahwa ada sesuatu yang terasa tidak beres. "Kalian benar-benar menyanyikan lagu itu dengan keras," katanya kepada 92.000 penonton yang hadir. "Tapi saya merasa saya tidak melakukannya dengan baik. Anda tahu apa maksud saya? Pasti ada sesuatu yang hilang, dan saya mencoba mencari tahu apa itu."

Kemunculan Ed Sheeran di Konser Taylor Swift

Ed Sheeran kemudian muncul di panggung untuk bergabung dengannya. "Saya merasa sangat kesepian, tahukah Anda apa yang saya maksud? Jadi, untung saja Ed Sheeran ada di sini," kata Taylor Swift. Ed Sheeran muncul membawa gitarnya dan melambaikan tangan saat berjalan di atas catwalk untuk menemui bintang The Eras Tour itu.

Penonton bernyanyi bersama saat Taylor Swift dan Ed Sheeran menyanyikan lagu 'Everything Has Changed'. "Itulah yang kurang, kan, Wembley?" kata Taylor Swift sambil tersenyum. "Semua orang sampaikan salamku pada Ed Sheeran."

Keduanya lalu membawakan lagu 'End Game', dan penampilan kejutan itu ditutup dengan salah satu lagu favorit Taylor Swift yakni 'Thinking Out Loud' dari Ed Sheeran. Lagu 'End Game' dan 'Everything Has Changed' sendiri adalah duet Taylor Swift dan Ed Sheeran di album-album sebelumnya.

Taylor Swift menghadirkan Ed Sheeran sebagai kejutan di konser The Eras Tour di Stadion Wembley London, Kamis, 15 Agustus 2024. Foto: X/@TheSwiftSociety

Taylor Swift ke Ed Sheeran: Sahabat Rasa Adik

Di akhir penampilan, kedua sahabat itu berpelukan dan Taylor Swift mengacak-acak rambut merah cerah Ed Sheeran. "Dia salah satu sahabat terbaikku di dunia, sampai-sampai aku merasa dia seperti adik keduaku," kata Taylor Swift sambil merangkul Ed Sheeran.

Taylor Swift sangat berterima kasih Ed Sheeran menyempatkan waktu untuk tampil bersamanya di The Eras Tour kali ini. "Kami melakukan tur bersama di tur Red dan setiap kali aku melakukan bagian 'Red' dari pertunjukan ini, aku memikirkan kenangan yang kami buat. Dan sekarang dia adalah seseorang yang bermain di Wembley setiap minggu. Ini adalah hal yang biasa baginya dan dia bekerja sangat keras dan dia sedang tur sekarang dan dia mungkin sangat lelah, tetapi dia ingin datang bermain untukmu dan melakukan ini untuk kita semua," kata Taylor Swift.

Taylor Swift dan Ed Sheeran telah lama berteman dan berkolaborasi. Ed Sheeran pernah menjadi pembuka konser Taylor Swift di Red Tour, dan keduanya saling mendukung di media sosial dan selama acara penghargaan. Kolaborasi terakhir mereka, 'The Joker and the Queen,' dirilis pada 2021.

Ed Sheeran muncul di hari pertama dari total lima pertunjukan The Eras Tour di Stadion Wembley, London. Konser ini juga sekaligus merupakan pertunjukan pertama setelah Taylor Swift membatalkan penampilannya di Wina, Austria, minggu lalu setelah polisi menggagalkan rencana teror bom bunuh diri.

