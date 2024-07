Mengenal JJ Lin, Penyanyi Singapura yang akan Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi JJ Lin akan konser di Jakarta pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Konser bertajuk JJ20 di Jakarta tersebut merupakan perhentian ke-66 dari rangkaian tur dunia perayaan 20 tahun JJ Lin berkarier.

"Bergabunglah bersama JJ Lin dalam konser pertamanya di Jakarta pada 24 Agustus 2024, Sabtu, di Indonesia Arena, GBK!" tulis Unusual Entertainment selaku promotor di Instagram pada Senin, 8 Juli 2024.

Profil JJ Lin

Dikutip dari My Asian Artist, Wayne Lim Junjie atau lebih dikenal dengan nama panggung JJ Lin, penyanyi, penulis lagu, produser rekaman asal Singapura. Ia lahir pada 27 Maret 1981. Ia memulai kariernya dengan Ocean Butterflies International.

JJ Lin meluncurkan album debutnya, Musik Voyager pada 2003. Dikutip dari Last.fm, JJ Lin juga dikenal di Taiwan. Di sana, ia dianugerahi penghargaan Artis Pendatang Baru Terbaik di Taiwan Golden Melody Awards 2003.

Pada 2004, ia merilis album keduanya, Second Heaven. Ia pun sukses di tanah kelahirannya, dengan memenangkan Best New Act di Singapore Hit Awards. Karier JJ Lin moncer setelah lagunya digunakan dalam drama televisi MediaCorp TV Channel 8. Ia juga menjadi bintang tamu di final Project SuperStar Channel U.

Dikutip dari All Music, kesuksesan Lin berlanjut pada 2005, ia merilis album No. 89757. Album tersebut menyapu bersih empat penghargaan Singapore Hit Awards, termasuk kategori Artis Pria Lokal Terbaik, Artis Pengarang Terbaik, Vokalis Pria Terbaik, dan Lokal Terbaik. Popularitas JJ Lin kian melonjak setelah album Cao Cao (2006) dan West Side (2007) miliknya meraih penghargaan di Beijing Pop Music Awards.

Pada 2007, JJ Lin mendirikan sebuah perusahaan music. JFJ Productions yang mengurus seluruh single dan albumnya, termasuk Sixology dirilis pada 2008. Tahun berikutnya, ia dianugerahi penghargaan Singapore Outstanding Youth Award.

Pada 8 Agustus 2011, JJ Lin menandatangani kontrak dengan Warner Music dan merilis album Lost N Found. Setelahnya, ia menerbitkan From M.E. to Myself, yang menggunakan rekaman dummy-head. Pada 2013, JJ Lin merilis album "Stories Untold", yang memuat single "Practice Love. Pada 28 Juni 2014, JJ Lin memenangkan penghargaan Penyanyi Pria Mandarin Terbaik dalam ajang Golden Melody Awards ke-25, untuk album solonya ke 10, yakni Stories Untold.

JJ Lin kian mempertahankan reputasinya lewat album Message in a Bottle pada 2017. Di awal 2018, ia berkontribusi vokal untuk versi Mandarin dari mega hit internasional Luis Fonsi Despacito. Ia kembali ke karyanya sendiri dengan lagu Show the World dan Wonderland pada 2019. Pada 2021, ia merambah lebih jauh ke pasar internasional dengan Like You Do berbahasa Inggris.

MARVELA | ALL MUSIC | LAST FM | TOGETHER BAND | MY ASIAN ARTIST

Pilihan Editor: JJ Lin Akhirnya Konser di Jakarta, Simak Jadwal, Lokasi, dan Harga Tiketnya