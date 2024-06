Shiloh Jolie-Pitt Ingin Lepas Nama Belakang Ayahnya, Ini Respons Brad Pitt

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Shiloh Jolie-Pitt telah mengajukan permohonan untuk menghapus nama belakang ayahnya, Brad Pitt. Putri kandung pertama Angelina Jolie dan Brad Pitt ini mengikuti jejak adiknya, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, yang telah lebih dulu menanggalkan nama ayah mereka pekan lalu.

Vivienne tampil dalam poster drama musikal Broadway "The Outsiders" yang diproduksi bersama ibunya, Angelina Jolie, dan dalam poster tersebut, Vivienne hanya menggunakan nama Vivienne Jolie tanpa nama belakang ayahnya.

Shiloh mengajukan permohonan untuk menghapus nama belakang ayahnya pada Senin, 27 Mei 2024, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-18, sebagai simbol bahwa ia sudah dewasa dan dapat membuat keputusan sendiri. Tindakan kedua putri Jolie dan Pitt ini ternyata mengikuti jejak Zahara Jolie-Pitt, putri tertua dari mantan pasangan yang dulu dikenal sebagai Brangelina.

Membayar pengacara sendiri

Dilansir dari harpersbazaar.com, walaupun anak-anak Jolie-Pitt tidak memberikan alasan secara terbuka mengenai pergantian nama mereka, besar kemungkinan hal ini berkaitan dengan perceraian orang tua mereka yang sedang berlangsung.

Beberapa hari setelah Shiloh mengajukan dokumen untuk secara resmi menghapus nama belakang ayahnya yang terasing, sebuah sumber mengungkapkan bahwa dia menyewa dan membayar pengacaranya sendiri untuk menghapus nama "Pitt" dari namanya secara hukum.

"Shiloh menyewa pengacaranya sendiri dan membayarnya sendiri," kata seorang sumber. Dia adalah salah satu dari tiga anak kandung Jolie dan Pitt, dengan si kembar Vivienne dan Knox yang berusia 15 tahun sebagai dua anak kandung lainnya. Selain itu, pasangan yang telah berpisah ini juga memiliki tiga anak angkat: Maddox, 22, Pax, 20, dan Zahara, 19.

Langkah ini menyoroti hubungan yang tidak harmonis antara Pitt dan enam anaknya. Hubungan mereka memburuk setelah dugaan kekerasan Pitt terhadap putra sulungnya, Maddox, di pesawat pribadi keluarga pada perjalanan dari Prancis ke California pada 14 September 2016. Dugaan kekerasan ini memicu kemarahan Angelina Jolie, yang kemudian menggugat cerai suaminya.

Respons Brad Pitt

Dilansir dari pagesix.com, Brad Pitt dilaporkan “sadar dan kesal” karena putri kandungnya dengan Angelina Jolie, Shiloh, menghapus nama belakangnya.

“Dia sadar dan kesal karena Shiloh menghilangkan nama belakangnya. Dia tidak pernah merasakan kebahagiaan lebih dari saat dia dilahirkan. Dia selalu menginginkan seorang anak perempuan,” kata seorang sumber. “Pengingat bahwa dia kehilangan anak-anaknya, tentu saja tidak mudah bagi Brad. Dia mencintai anak-anaknya dan merindukan mereka. Sangat menyedihkan.”

Dilansir dari hollywoodlife.com, Shiloh Jolie-Pitt lahir di Namibia, Afrika pada 27 Mei 2006. Ia adalah anak pertama dari Angelina Jolie dan Brad Pitt ini juga merupakan seorang aktris.

Ia telah tampil dalam beberapa film seperti Kung Fu Panda 3 dan The Curious Case of Benjamin Button. Shiloh sering bepergian ke seluruh dunia bersama orang tuanya yang kondang, mengunjungi negara-negara seperti Italia, Kamboja, Ethiopia, New Orleans, India, dan Prancis

SUKMA KANTHI NURANI | ISTIQOMATUL HAYATI

