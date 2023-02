Titik Hamzah Gagas Swaradara Rilis Single Lagu Lawasnya Hampir 40 Tahun, Aku Datang

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi gaek, Titik Hamzah kembali merilis ulang single ciptaannya, Aku Datang pada Jumat, 10 Februari 2023. Jika dulu, lagu itu dinyanyikan Adarapta atau Anak Dara Puspita pada 1985 dengan formasi Titi DJ, Atiek CB, Endah Soebroto, dan Titik Hamzah, kini ia menggagas berdirinya grup vokal baru yang jauh lebih segar, Swaradara.

Swaradara Lintas Generasi

Grup Swaradara ini diisi lintas generasi. Mereka adalah Anastasya Poetri, Faye Risakotta, Yuyun Arfah, dan Titik Hamzah sebagai penggagas. Anastasya Poetri, komposer muda dari Berklee College of Music, Boston, Amerika Serikat. Tahun lalu, ia bergabung dengan Musiversal, label musik dari Amerika Serikat dan merilis Fool's Fantasy. Faye Risakotta belum lama merilis album mini, “Mind Of My Own (2022). Sedangkan Yuyun Arfah sebelumnya pernah terlibat dalam lagu Kupu Biru milik Slank.

Saat dibawakan Swaradara, lagu Aku Datang yang menceritakan tentang sikap optimistis biduan, terdengar lebih enerjik. “Walau pun lagu ini saya ciptakan hampir 40 tahun lalu, namun tema dan semangatnya akan selalu relevan,” kata Titik Hamzah, dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Sabtu, 11 Februari 2023.

Video musik yang sudah bisa ditonton di Youtube itu makin menegaskan kesegaran dan kesangaran lagu itu. Keempat personel memperlihatkan perempuan yang tangguh tengah berlatih di atas ring tinju. "Aku datang...bawa peranan...Jadi biduan pujaan, aku datang. Aku cantik, aku hebat, bisa taklukkan dunia, apa salahnya..." demikian sepenggal lirik yang dinyanyikan bergantian.

Ditangani Adi Adrian KLA Project Lebih Segar

Aransemen lagu ini sebelumnya dikerjakan oleh Younky M Soewarno dan Mus Mujiono. Dalam versi baru, Aku Datang ditangani oleh Adi Adrian, kibordis KLA Project sebagai penata musik dan membuat lagu terasa energik dan keluar sikap optimistik.

“Trend musik pasti selalu berubah setiap zaman. Tetapi yang namanya rasa percaya diri mutlak diperlukan dan berlaku bagi musisi genre apa pun, " kata Titik Hamzah.

Untuk mengaransemen lagu ini, Adi Adrian mengajak serta Dewa Budjana (gitar), Barry Likumahuwa (bass), Rio Sidik (trumpet) dan Jane Phialsa (drum). Ia juga menggandeng Rini Yudani dan Humi Tampubolon untuk mengisi vokal latar. Sedangkan mixing dan mastering dikerjakan oleh Donny Hardono, pemilik DSS Production, untuk menghasilkan lagu yang enak didengar.

