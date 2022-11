Makna Lagu November Rain dari Guns N Roses, Terinspirasi Kisah Axl Rose

November Rain terinspirasi dari cerita pendek karya Del James berjudul Without You, yang merupakan bagian dari kumpulan cerita "The Language of Fear". Sementara cerita singkat dalam lagu GnR mengisahkan tentang seorang bintang rock yang berduka atas kematian pacarnya akibat bunuh diri. Hal ini juga terinspirasi oleh hubungan toxic dari pasangan Axl Rose dengan Erin Everly.

Menariknya, November Rain selalu dimainkan pada pesta prom hingga selama tahun 1992. Seperti dikutip dari myrockmixtapes.com, karya satu ini telah disertifikasi sebanyak tujuh kali platinum oleh The Recording Industry Association of America dan mendapat banyak nominasi Grammy. Bahkan pada masanya sempat memuncaki nomor dua di tangga lagu Billboard.

TEMPO.CO, Jakarta – Tak terasa, lagu berjudul November Rain dari band legendaris Guns N' Roses atau dikenal GnR telah hadir selama hampir 30 tahun. Dikutip dari onstagemagazine.com, lagu ini ditulis langsung oleh Axl Rose selaku vokalis GnR. Lagu ini juga merupakan salah satu single dari album studio ketiga “Use Your Illusion I” yang dirilis pada tahun 1991.

