Ulang Tahun ke-66, Ini 3 Pertunjukan Ilusionis David Copperfield yang Spektakuler

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini David Copperfield genap berusia 66 tahun. Pesulap beken asal Amerika Serikat kelahiran 16 September 1956 itu memenangkan 21 penghargaan di Emmy Awards dari 38 nominasi.

Selain itu, namanya tercatat setidaknya 11 kali di Guinness World Records. Pria dengan nama asli David Kotkin ini lahir di Metuchen, New Jersey, merupakan salah satu ilusionis panggung paling terkenal di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

David Copperfield telah menguasai dunia magic sejak 1970-an. Sebelum itu, mengutip laman Britannica, dia memulai kariernya sebagai ventriloquist saat usianya yang baru 10 tahun. Itu adalah seni suara perut atau sulap suara. Mulanya dia melakukan pertunjukan untuk mengatasi rasa malunya dengan lawan jenis. Copperfield kemudian beralih menjadi magician dan menyebut dirinya Davino, sebelum mengadopsi nama panggung Dickensian.

David Copperfield mulai populer ketika tampil di TV di dengan menciptakan sulap ilusi. Beberapa pertunjukannya yang spektakuler antara lain menembus Tembok Raksasa Cina, membuat Patung Liberty menghilang, terbang tanpa kabel di panggung, dan terbang di atas Grand Canyon. Berikut atraksi spektakuler dan mengguncang dunia yang pernah dilakukan David Copperfield, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Menghilangkan Patung Liberty

Bukan hilang dalam makna sebelum, tetapi David Copperfield memang pernah membuat pertunjukan menghilangkan Patung Liberti. Ini juga interpretasi dari trik sulap Houdini. Jika sebelumnya Houdini menghilangkan seekor gajah besar, Copperfield melakukannya pada patung lambang kebebasan Amerika Serikat itu. Atraksi ini disiarkan pada 8 April 1983 dalam The Magic of David Copperfield seri V.

2. Terbang di atas Grand Canyon

Setelah sebelumnya menghilang Patung Liberti pada seri ke V acara sulapnya, The Magic of David Copperfield, David kembali membuat penampilan menakjubkan dalam seri ke VI-nya. Dia terbang di atas Grand Canyon. Pertunjukan itu ditampilkan di TV pada 6 April 1984, selang setahun setelah seri V tayang. Copperfield tampak melayang di atas Grand Canyon sementara tamu istimewa, Bonnie Tyler menampilkan single-nya Holding Out For A Hero untuknya.

3. Berjalan menembus Tembok Raksasa China

Pada 1986, dalam acara televisi spesial, The Magic of David Copperfield VIII: Walking Through the Great Wall of China, David Copperfield melakukan perjalanan ke China. Di sana dia melakukan interpretasi modern dari ilusi yang digunakan Harry Houdini. Houdini adalah pesulap yang memperkenalkan teknik sulap menembus dinding. Kala itu Copperfield melakukan trik Houdini versi dirinya dengan menembus Tembok Raksasa China.

