Film Tom Holland dan Mark Wahlberg, Uncharted Dilarang Tayang di Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Film terbaru yang dibintangi Tom Holland dan Mark Wahlberg, Uncharted dilarang tayang di Vietnam karena salah satu adegan menampilkan peta yang menggambarkan klaim teritorial yang diperebutkan Cina di Asia Tenggara. Film produksi Sony tersebut harusnya tayang di bioskop Vietnam pada Jumat, 18 Maret 2022.

Melansir dari Variety, media Vietnam mengumumkan larangan tersebut pada Sabtu, 12 Maret 2022. “Film tersebut dilarang untuk didistribusikan setelah kami menontonnya dan menemukan bahwa film tersebut berisi gambar ilegal dari sembilan garis putus-putus yang terkenal itu,” kata Vi Kien Thanh, kepala Departemen Perfilman, struktur pemerintah yang bertanggung jawab untuk melisensikan dan menyensor film asing, menurut laporan dari Vietnam News Agency.

Sembilan Garis Putus-Putus atau Nine Dash Line adalah garis yang dibuat oleh Cina sebagai klaim wilayahnya di Laut China Selatan, termasuk wilayah kaya akan sumber daya alam yang dianggap Vietnam sebagai wilayahnya sendiri.

Melansir dari The Hollywood Reporter, Vietnam telah memblokir konten Hollywood dari layarnya karena masalah yang sama sebelumnya. Pada 2019, film Abominable diblokir dari bioskop karena sembilan garis putus-putus, dan tahun lalu Netflix diminta untuk membatalkan beberapa episode dari serial Pine Gap karena pelanggaran yang sama.

Menampilkan peta sesuai interpretasi teritorial Cina dalam Uncharted dan film-film Hollywood sebelumnya dirasa bukan sebuah kebetulan. Jika menampilkan versi peta yang disukai Vietnam, kemungkinan akan menghasilkan reaksi keras di Cina, rumah bagi box office yang hampir 50 kali lebih besar dari Vietnam.

Uncharted tayang di Cina pada Senin, 14 Maret 2022 dan saat ini diperkirakan oleh aplikasi tiket Maoyan akan menghasilkan sekitar 15 juta dolar AS atau Rp 214 miliar, lebih dari yang pernah diperoleh film Hollywood di Vietnam.

Uncharted bercerita tentang Nathan Drake (Tom Holland) dan Victor Sullivan (Mark Wahlberg) yang berusaha untuk memburu harta karun yang diduga hilang oleh penjelajah Portugis Ferdinand Magellan pada 500 tahun yang lalu. Dalam prosesnya, mereka melawan miliarder korup Santiago Moncada (Antonio Banderas) dan tentara bayaran sewaannya, Jo Braddock (Tati Gabrielle).

Film ini disutradarai oleh Ruben Fleischer, yang sebelumnya mengarahkan sekuel Zombieland (2009) dan Venom: Let There Be Carnage yang meraih kejayaan di box office. Uncharted telah menghasilkan lebih dari 300 juta AS atau Rp 4,2 triliun di seluruh dunia sejak tayang perdana Februari lalu.

