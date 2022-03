Daftar Lengkap Pemenang BAFTA 2022, The Power of the Dog sebagai Film Terbaik

The Power of the Dog. (Instagram/@powerofthedogfilm).

TEMPO.CO, Jakarta - British Academy Film Awards atau BAFTA ke-75 telah digelar pada Minggu malam, 13 Maret 2022 di Royal Albert Hall, London. Film Dune mendominasi dengan meraih lima penghargaan dan The Power of the Dog meraih dua penghargaan.

Dune merupakan film yang dibintangi Timothée Chalamet dan Zendaya. Film peraih nominasi BAFTA terbanyak tahun ini yang mencapai 11 kategori, memenangkan Original Score Terbaik, Sinematografi Terbaik, Sound Terbaik, Efek Visual Terbaik, dan Desain Produksi Terbaik.

The Power of the Dog memenangkan penghargaan sebagai Film Terbaik dan Sutradara Terbaik untuk Jane Campion. Berdasarkan novel tahun 1967 karya Thomas Savage, film ini berlatar di peternakan Montana tahun 1920-an. Kemenangan ini menandai kembalinya Jane Campion sebagai pemenang Oscar untuk menampilkan film-film sejak Bright Star pada 2009 lalu.

"Jane ... Anda adalah seorang visioner yang jejaknya membara selama 30 tahun terakhir perfilman dengan cerita tentang yang dibungkam, yang kurang terwakili dan disalahpahami," kata produser Tanya Seghatchian saat menerima penghargaan atas nama Jane Campion yang tidak hadir di BAFTA 2022, dikutip dari Reuters. "Anda telah menginspirasi banyak wanita untuk menemukan suara mereka. Kami di sini karena Anda."

Berikut daftar lengkap pemenang BAFTA 2022:



Film Terbaik

The Power of the Dog

Film Inggris Terbaik

Belfast

Aktor Utama Terbaik

Will Smith - King Richard

Aktris Utama Terbaik

Joanna Scanlan - After Love

Aktor Pendukung Terbaik

Troy Kotsur - Coda

Aktris Pendukung Terbaik

Ariana DeBose - West Side Story

Sutradara Terbaik

Jane Campion - The Power of the Dog

Film Animasi Terbaik

Encanto

Film Non-Bahasa Inggris Terbaik

Drive My Car

Dokumenter Terbaik

Summer of Soul (When The Revolution Could Not Be Televised)

Skenario Asli Terbaik

Licorice Pizza - Paul Thomas Anderson

Skenario Adaptasi Terbaik

Coda - Sian Heder

Original Score Terbaik

Dune - Hans Zimmer

Casting Terbaik

West Side Story - Cindy Tolan

Sinematografi Terbaik

Dune - Greig Fraser

EE Rising Star Award

Lashana Lynch

Debut Terbaik Penulis, Sutradara, atau Produser Inggris

The Harder They Fall - Jeymes Samuel

Desain Kostum Terbaik

Cruella - Jenny Beavan

Editing Terbaik

No Time To Die - Tom Cross, Elliot Graham

Desain Produksi Terbaik

Dune - Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos

Tata Rias dan Rambut Terbaik

The Eyes of Tammy Faye - Linda Dowds, Stephanie Ingram, Justin Raleigh

Sound Terbaik

Dune - Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green, Ron Bartlett

Efek Visual Terbaik

Dune - Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles, Gerd Nefzer

Film Pendek Inggris Terbaik

The Black Cop

Animasi Pendek Inggris Terbaik

Do Not Feed the Pigeons

Baca juga: Daftar Nominasi BAFTA 2022, Dune dan The Power of the Dog Mendominasi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.