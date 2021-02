Baru Pacaran, Stefan William Sering Tidur di Rumah Celine  

TEMPO.CO, Jakarta - Stefan William sudah berpacaran dengan Celine Evangelista sejak Mei 2016. Dalam jumpa pers Senin, 5 September 2016, Stefan juga mengungkapkan keseriusannya dengan Celine.

Stefan mengaku kerap menginap di rumah Celine. Begitu juga sebaliknya. Pengakuan tersebut kembali memunculkan komentar negatif. Sebab, Stefan dan Celine belum ada ikatan perkawinan.

Tak terima dihujat oleh netizen, Celine Angelista akhirnya buka suara lewat akun Instagram-nya. Celine merasa tak ada yang perlu dipermasalahkan jika dia tidur di rumah Stefan, atau sebaliknya.

"Soal saya yg terkadang nginep dirumah stefan/stefan nginep dirumah saya, wajar aja emang ada yg salah klo nginep? Stefan juga sm yg sblumnya juga sering bgtu kok.. Ada yg salah?" begitu Celine menuliskan.

Celine juga menyampaikan jawaban atas kritik yang dilontarkan netizen terhadap dirinya dan Stefan. Salah satunya soal Stefan yang pernah mengaku serius saat memperkenalkan Natasha Wilona sebagai pacar.

"Klo soal steff bilang serius kesana-sini, yah jelas lah semua org kalo pacaran pasti mau serius dan selamanya tapi klo ada kendala di luar kendali? Kita bisa apa??"

"Guys, Neraka ku bukan urusan mu, apalagi surga? Belum tentu jadi tempat mu. Buat kalian yg belum bisa move-on dan selalu stuck dengan masa lalu dari kami.. Come on guys.. Stop mengemis utk hal yg tidak mungkin! kami bukan Tuhan, tidak bisa mengubah Takdir.. makasih banyak buat kalian yg selalu mensuport kami..akhirnya kebenaran nya terungkap.. Gbu all.. @stefannwilliam,"ujarnya.

