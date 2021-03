Coke Bottle Agnez Mo Paling Dicari di Nielsen

TEMPO.CO, Jakarta - Karier Agnes Monica di kancah internasional tampaknya berjalan mulus. Strategi yang dilakukan Agnes berhasil mencuri perhatian dunia.

Dari perilisan single lagunya hingga roadshow ke berbagai radio, Coke Bottle kini menjadi lagu yang paling banyak dicari. Bukan hanya di Amerika, Kanada pun kini mulai meliriknya.

Terbukti, dari situs Nielsen DBS dan Mediabase, Agnes menempati posisi teratas. Dari hasil monitor Neilsen, Coke Bottle menempati urutan pertama lagu paling banyak dicari. Sedangkan menurut Mediabase berada pada posisi kedua.

Baik pada Nielsen dan Mediabase, Coke Bottle Agnes mampu mengalahkan tunangan Kim Kardashian, Kanye West, dengan lagunya I Won yang merupakan lagu kolaborasi West dengan Future.

Agnes lalu membagikan kabar bahagia tersebut lewat Twitternya. "AGNEZ MO "Coke Bottle" # 1 Most Added in Urban Format US radio according to @Nielsen BDS @agnezmo @Timbaland @Tip."

Seketika Agnes pun banjir pujian dari para fan. Keberhasilan Coke Bottle tidak hanya dinikmati Agnes, melainkan juga para fan. "Congratulation Agnes, kami mencintaimu kami, akan selalu bangga padamu," tulis seorang fan.

