Rio Dewanto Nikmati Bulan Madu Kedua di India  

TEMPO.CO, Jakarta - Kesempatan menjalani syuting film Me and You VS The World menjadi momen menyenangkan tersendiri bagi aktor Rio Dewanto. Di film tersebut ia menikmati banyak kegiatan luar ruang yang menantang dan memicu adrenalin dari mulai arung jeram, panjat tebing, speed off road, snorkeling, dan lainnya.

Selain itu Rio pun sempat melakukan syuting hingga ke India. Pada kesempatan itulah sang istri Atiqah Hasiholan diajak serta, malah ia ikut menjadi salah satu cameo di dalam film tersebut. "Ke India bukan pertama kali sih, cuma kalau untuk syuting film pertama kali. Bersyukur bisa ke Taj Mahal, tempatnya cantik banget," kata Rio saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Senin, 14 April 2014.

Mengajak Atiqah pun awalnya merupakan ide dari sang sutradara, Fajar Nugros. "Iya, Nugros aja bilang. Yo, kita ke India ya, ajak istri lo pokoknya, honeymoon ke dua," kata dia lagi. (Baca: Rio Dewanto: Aku Ini Enggak Romantis)

Mengajak istri ke tempat syuting seperti India menjadi pengalaman luar biasa bagi Rio. Menurutnya ini kali pertama Atiqah mengunjungi India. Selain bisa menikmati perjalanan bersama keduanya pun menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan di sana. "Atiqah baru pertama kali dan kami dapat pengalaman yang luar biasa, karena banyak sedihnya juga," kata dia.

Rio dan Atiqah merasa sedih saat menemukan banyak orang yang tidak memiliki rumah dan tidur di sepanjang jalan di India. "Menyedihkan, kok kayaknya manusia nggak mendapat tempat yang layak banget," kata dia.

AISHA

