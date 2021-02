Rio Dewanto Segera Didapuk Jadi Duta KPAI  

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Rio Dewanto tidak menyangka kalau keterlibatannya di film Me & You vs The World mengantarkannya sebagai Duta Anak. Rio, yang berakting dengan Dhea Seto, yang merupakan putri bungsu Kak Seto, bercerita kalau dia mendapatkan pesan pendek dari Sekjen KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

"Tadi saya baru dapat Whatsapp: KPAI jadikan film Me & You vs The World sebagai film layak anak dan remaja yang dibintangi oleh Dhea Seto dan Rio Dewanto sebagai Duta Anak Indonesia," ujar Rio, Senin, 14 April 2014.

Meskipun belum diresmikan, Rio mengapresiasi niat baik dari KPAI tersebut. "Saya berharap secepatnya diresmikan. Tapi meskipun saya enggak terpilih, tapi saya akan datang jika mereka mengajak saya untuk mendukung kegiatan ini," katanya.

Rio tidak menyangka jika film terbaru yang diperankannya itu menarik perhatian KPAI. " Film itu bisa juga jadi alat KPAI untuk film anak-anak," katanya.

Menurut Rio, alasan KPAI menjadikan film itu layak tonton untuk anak dan remaja karena membeberkan cerita percintaan remaja dengan santun serta menunjukkan pola pengasuhan terkini untuk para remaja.

AISHA

