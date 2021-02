Ibu Selena Gomez Kaget Dipecat Sebagai Manajer  

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Selena Gomez yang memecat ibunya sebagai manajernya ternyata tidak pernah diketahui oleh sang ibu sebelumnya. (Baca: Selena Gomez Dukung Bocah Pakistan Korban Taliban)

Ibu Selena Gomez, Mandy Teefey, mengaku baru tahu kabar pemecatannya saat membaca berita di TMZ. Usai mendengar kabar itu, Kamis, 10 April 2014, Teefey dan suaminya menanyakan langsung apakah Gomez benar-benar ingin berpisah. "Selena mengatakan iya," ujar Teefey kelada TMZ, Senin, 14 April 2014. (Baca: Selena Gomez Masuk Panti Rehabilitasi?)

Teefey menyebutkan, sebelumnya Gomez pernah berbicara tentang ini. Namun, saat itu Teefy hanya berpikir kalau itu hanya sebuah percakapan biasa. "Aku masih sulit menerima kenyataan kalau aku bukan lagi manajer Selena," ucapnya. (Baca: Selena Gomez Masih Sayang Justin Bieber)

Teefey dan suaminya, yang merupakan ayah tiri Gomez, menjadi manajer dari bintang berusia 21 tahun itu sejak Gomez lepas dari Disney. Alasan Gomez memberhentikan orang tua tirinya itu sebagai manajer adalah karena ia menginginkan manajemen yang lebih besar.

Meskipun terkejut, Teefey mengaku menghormati keputusan putrinya. Ia juga akan tetap meneruskan beberapa proyek film bersama Gomez, termasuk film The Sky Is Everywhere.

TMZ | DEWI RETNO

