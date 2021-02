Karena The Raid, JFlow Salut dengan Gareth Evans  

TEMPO.CO, Jakarta - Rapper Indonesia, JFlow, mengaku kagum atas hasil karya sutradara Gareth Evans, The Raid 2: Berandal. "Keren banget. Salut dengan Gareth Evans," katanya kepada Tempo pada 3 April 2014. Menurut JFlow, Gareth berhasil dengan baik membawa nama Indonesia di dunia internasional melalui karyanya, khususnya melalui Berandal.

Menurut pemilik nama Joshua Matulessy ini, keberadaan film seperti Berandal tentunya dapat membawa nama Indonesia di dunia internasional. "The Raid 2 itu, film terkeren yang gue tonton di tahun 2014 ini," katanya menyanjung film laga itu.

Ia pun membandingkan kualitas film The Raid 2 dengan Captain America 2. "Karena The Raid 2, film Captain America itu jadi kelihatan cupu dan kacangan," kata pria yang sanggup nonton film empat kali berturut-turut dalam sehari di bioskop tersebut. (Baca: Sutradara Captain America 2 Terinspirasi The Raid)

Ia berharap masyarakat Indonesia mau menghargai film-film karya anak negeri, seperti The Raid 2, supaya para sutradara bisa memiliki modal lebih untuk membuat film-film yang berkualitas seperti film yang diperankan Iko Uwais, Oka Antara, dan Arifin Putra itu.

"Indonesia itu harus dukung mereka agar para investornya punya uang untuk membuat The Raid 3, 4, dan lain lagi. Jadi, Indonesia bisa jaya di panggung dunia," katanya.

MITRA TARIGAN

