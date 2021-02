The Raid Dilarang Tayang di Malaysia  

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar mengejutkan datang dari film The Raid 2. The Raid 2: Berandal dilarang tayang di Malaysia. Kabar ini pun sempat menghebohkan pengguna sosial media.

Berawal dari keluhan salah satu penikmat film kepada Gareth Evans, sang sutradara. "it's banned here in malaysia. i'll be moody the whole day, thanks," tulis akun @JohannAffendy.

"as an indon living in KL, this is truly disappointing. F-it, another short weekend trip to JKT for the sequel."

Menanggapi hal tersebut, Gareth menyatakan simpati, "Saya turut menyesal dengan hal itu." (baca:Iko Uwais Anggap The Raid Berandal Lebih Dramatis)

Sampai saat ini, belum ada alasan resmi dari pihak Malaysia atas pencekalan The Raid 2 tersebut. Di sisi lain, The Raid 2 meraih sukses di hari penayangan pertamanya di Indonesia.

The Raid 2: Berandal Movie memang dijadwalkan tayang di beberapa negara seperti, Malaysia, Thailand, Belgia, Irlandia, Inggris, Kanada dan Belanda.

RINA ATMASARI

