Madonna Jadi Sutradara Film Lagi  

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan pesohor Madonna akan kembali ke kursi sutradara. Kali ini ia akan mengangkat kisah yang diadaptasi dari novel karya penulis Amerika Serikat, Rebecca Walker. Menariknya, kisah ini bercerita tentang kisah cinta seorang perempuan Amerika dengan pemuda muslim.

Film berjudul Ade: A Love Story ini adalah film ketiga yang digarap pelantun tembang American's Pie ini. Sebelumnya, dia menyutradarai WE dan Filth and Wisdom. Madonna terinspirasi membuat film ini setelah membaca novel yang terbit Oktober tahun lalu itu.

Madonna mengaku mengagumi buku Walker. Ia bahkan ikut mempromosikan buku tersebut. “Baca buku ini, sebuah perjalanan yang menakjubkan! Sebuah cerita cinta yang indah,” ujarnya.

Rebecca Walker adalah anak Alice Walker, penulis The Color Purple, dan Mel Leventhal, seorang pengacara hak-hak sipil. Walker sebelumnya juga menulis novel Black, White, and Jewish: Autobiography of a Shifting Self dan beberapa novel lain. Di novel Ade: A Love Story, Walker bercerita pengalaman seseorang yang tumbuh dalam keragaman agama dan ras. Cerita ini mirip kehidupan pribadi Walker. Ibunya beragama Nasrani dan ayahnya seorang Yahudi.

Cerita berpusat pada seorang pelajar Amerika berusia 19 tahun. Dia bepergian bersama seorang feminis di Afrika dan jatuh cinta dengan seorang pemuda muslim di Kenya. Mereka berencana menikah, tapi terhalang budaya dan tekanan politik.

Madonna akan bekerja sama dengan Bruce Cohen, yang akan menjadi produser film ini. Cohen juga dikenal memproduseri Silver Lining Playbook. Madonna tak kapok membuat film meski tak laku di pasaran. Film WE bahkan hanya mampu menghasilkan uang US $583 ribu saja. Bagi Madonna, menggarap film merupakan sebuah tantangan yang tak mudah.

BBC|HOLLYWOOD REPORTER|DIAN YULIASTUTI