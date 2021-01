Sang Perayu Ulung Bernama Bruno Mars  

TEMPO.CO, Jakarta - Singgah di Jakarta, Bruno Mars tampaknya tak sekadar ingin menggelar konser. Ia sekaligus hendak menebar rayuan maut yang untungnya sukses membuat histeris ribuan wanita di Mata Elang International Stadium, Ancol, Senin, 24 Maret 2014.

Bruno mengajak para perempuan yang hadir untuk ikut menyanyikan lirik do you love me yang ia lantunkan. "Oh yes I do," ujarnya membalas nyanyian penonton yang sontak histeris mendengarnya. (Baca juga: Bruno Mars Temukan CD Bajakannya di Bangkok )

Tak hanya sekali ia melancarkan rayuannya. Di tengah lagu Our First Time, misalnya, ia berimprovisasi dengan menyanyikan Can I Kiss Your Lips and Put My Hands on Your Hips Girl. Lagi-lagi penonton perempuan berteriak kegirangan.

Mars rupanya sadar betul akan daya tariknya. Tak hanya pintar menggoda lewat kata-kata, ia juga piawai memancing reaksi penonton lewat liukan tubuhnya. Dalam beberapa nomor seperti Our First Time dan Runaway Baby, misalnya, Mars bergoyang mengikuti irama lagu.

Selama sekitar satu setengah jam, pemenang Grammy ini membawakan lagu-lagu populernya, seperti Grenade, Count On Me, Runaway Baby, Marry You, Just the Way You Are, dan Locked Out of Heaven.

RATNANING ASIH

Terpopuler :

MH370 Jatuh, Seluruh Awak dan Penumpang Tewas

Jatuhnya MH370 Diungkap Satelit Inggris

Pernyataan Lengkap PM Malaysia Soal MH370