Selebritas Tunjukkan Dukungan pada Hari Air Sedunia

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Air Sedunia dirayakan setiap 22 Maret. Beberapa selebriti dunia termasuk orang-orang yang menyatakan dukungan mereka pada Hari Air Sedunia.

Melalui Instagram, para selebriti ini menyarankan penggunaan air sebijak mungkin. Salah satunya, Gwyneth Paltrow. Bintang film Iron Man ini mengunggah foto selfie yang menampilkannya sedang meminum sebotol air. "Full of healing power. #iLoveWater #WorldWaterday@drop4drop," tulisnya pada keterangan foto.

Dilansir Female First, Senin, 24 Maret 2014, penyanyi asal Inggris, Jessie J., juga mengajak penggemarnya lebih menghargai air. "Don't take water for granted! I love water! This #WorldWaterDay let's make a difference! #iLoveWater @drop4dro," tulisnya.

Penyanyi yang juga asal Inggris, Lily Allen, menunjukkan foto selfie-nya saat meneguk sebotol air. Tak lupa dia menyampaikan rasa terima kasih kepada mereka yang menggunakan air sebijak mungkin.

Peringatan Hari Air Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kritisnya persediaan air untuk generasi mendatang. Gerakan ini turut mendorong masyarakat mendonasikan dana bagi 800 juta masyarakat miskin di dunia yang membahayakan diri mereka dengan mengkonsumsi air kotor.

RINA HASIR

