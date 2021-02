Dua Anak Angelina Jolie Bintangi Film Maleficent

TEMPO.CO, Los Angeles - Zahara dan Pax, dua anak pasangan Angelina Jolie dan Brad Pitt, segera mengikuti jejak orang tuanya bermain film. Media US Weelky menyebutkan, keduanya telah menjalani casting untuk berperan bersama ibu mereka dalam film Disney terbaru berjudul Maleficent.

"Mereka memainkan porsi yang lebih kecil," kata sumber US Weekly. Ia menambahkan, kedua anak ini tak akan banyak berdialog dalam film.

Shiloh, anak mereka yang lain, seharusnya juga terlibat dalam film itu. "Tapi dia bosan dan tidak dalam suasana hati yang bagus untuk perannya," kata sumber yang sama.

Ini bukan pertama kali anak-anak pasangan bintang yang dipertemukan dalam film Mr and Mrs Smith tersebut bermain film. Pada bulan Agustus, Vivienne, 4 tahun, mengikuti casting untuk berperan sebagai Putri Aurora muda.

Film ini dijadwalkan akan beredar pada 2014. Film ini menceritakan kembali kisah Sleeping Beauty dari perspektif penyihir jahat Maleficent. Dalam film ini, Elle Fanning memainkan Putri Aurora dewasa.

"Dia luar biasa," kata Fanning pada E! tentang peran yang dimainkan Jolie. "Dia begitu elegan. Dia tampak menakjubkan sebagai orang jahat, semua kostum dan make-up nya," katanya.

Aktris 14 tahun ini mengakui bahwa Jolie sedikit menakutkan dalam kostum jahatnya. "Tapi dia sempurna," ujarnya. Maleficent disutradarai oleh Robert Stromberg, yang dikenal dengan karyanya, Pirates of the Caribbean: At World's End, Pan's Labyrinth, There Will Be Blood, dan The Golden Compass.

US WEEKLY | TRIP B

Berita Terkini:

James Franco Kencan dengan Ashley Benson

Anang-Ashanty Tempati Rumah 60 Pilar Akhir Tahun

Novel Amba Laksmi Pamuntjak Dibedah di Bandung

Nikita Mirzani Lapor ke Komnas HAM