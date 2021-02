Ketika George Clooney Dipaksa Bernyanyi  

TEMPO.CO, California - George Clooney menunjukkan sisi lain dirinya yang mungkin tidak pernah disadari penggemarnya. Pada saat hadir dalam acara Carousel of Hope Ball, Beverly Hills, Sabtu 20 Oktober 2012 lalu, Clooney bergabung dengan Neil Diamond menyanyikan lagu hitnya, Sweet Caroline.

"Aku berjanji kepadanya kalau aku tidak akan memintanya bernyanyi, tapi aku bohong." Neil bercanda dengan penonton sambil menambahkan bahwa Clooney butuh bantuan untuk mengatasi rasa takutnya dalam bernyanyi. "Aku yakin ada banyak peran seperti ini bagimu di film."

"Mereka melakukan re-make Sound of Music. Kamu akan tampak menakjubkan. Aku tahu kamu bisa melakukan itu," kata Neil.

Mungkin Clooney sendiri harus berterima kasih juga dengan segelas anggur yang dia minum malam itu, hingga dia akhirnya setuju untuk berdiri dan duet dengan Neil. Dia melakukan semua bagian penting dari lagu itu seperti "bah bah bah" dan "so good, so good, so good".

Penampilan Clooney ini mendapat sambutan bukan hanya dari penonton, tapi juga dari kekasihnya, Stacy Keibler. Usai bernyanyi dan kembali ke tempat duduknya, kekasihnya itu menghadiahkan ciuman manis di pipi Clooney.

USMAGAZINE | DEWI RETNO

Baca juga:

Sepultura Batal Konser di Medan

Javier Bardem Menjadi Musuh James Bond

Titi Qadarsih Berperan Lumpuh tanpa Bicara

Bermain Karawitan Tanpa Melihat

Max Cavalera Nyanyikan Hymne Sepak Bola