Adele Melahirkan Bayi Laki-laki  

TEMPO.CO, London - Penyanyi soul pop asal Inggris, Adele, melahirkan anak pertamanya pada Jumat malam, 19 Oktober 2012. Bayi lelaki ini lahir dari hubungannya bersama sang kekasih, Simon Konecki.

"Ia tak pernah sebahagia ini," ujar seorang partner bermusiknya, Dan Wilson, pada Daily Mirror, Sabtu, 20 Oktober 2012. Atas kelahiran ini, Adele dikatakannya akan fokus dulu untuk mengurus si jabang bayi.

Setelah itu, ia baru akan kembali masuk ke dapur rekaman untuk menggarap album barunya yang bakal dirilis tahun depan.

Kehamilan putra pertama Adele ini baru diumumkan saat kandungan memasuki usia lima bulan. "Kami sangat senang mengumumkan kehamilan ini," ujar Adele dalam blog resminya Juni lalu. Menurut sumber Daily Mail di keluarganya, Adele tak bisa lepas dari bayi mungilnya ini.

Namun, rupanya tak semua senang dengan kelahiran ini. Daily Mail merilis beberapa penggemarnya melalui akun Twitter mengejek dan mengancam akan membunuh bayi ini. Alasannya, dengan membunuh bayi tersebut, Adele akan depresi sehingga punya banyak materi untuk menggarap album berikutnya.

Adele memang terkenal mahir mengolah perasaan sedih karena kehilangan menjadi sebuah karya luar biasa. Karya itu bisa didengar dalam lagu-lagu di album terakhirnya 21 seperti Someone Like You, Rolling in the Deep, dan Set Fire to the Rain.

Kelahiran ini terjadi ketika Adele baru saja meluncurkan single untuk film terbaru James Bond berjudul Skyfall. Single ini adalah karya pertama Adele setelah album 21 yang dirilis Januari 2011. Album ini terjual 25 juta kopi di seluruh dunia dan memenangkan enam buah Grammy Awards, penghargaan musik paling bergengsi di dunia.

