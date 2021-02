Joko Widodo Menonton JakJazz Festival

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menonton gelaran JakJazz Festival 2012 di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Oktober 2012 malam. Dia disambut musisi jazz senior Ireng Maulana saat tiba pukul 19.00 di pintu masuk JakJazz Festival.

"Saya ke sini diundang Ireng, pastinya senang dong diundang sama senior," kata Jokowi yang mengenakan kemeja putih. Jokowi duduk di Stage 3 menonton penampilan Indra Lesmana dan LLW band.

Sesai menyajikan lagu Ups and Down, Indra menyempatkan diri menyapa Jokowi dari atas panggung. "Tadi lagu baru, judulnya Up and Down. Artinya dalam hidup kadang asik, kadang engga," ujar Indra yang memboyong serta rapper Kyriz dalam penampilannya kali ini.

"Sekarang Jakarta lagi asyik karena ada gubernur kita yang sekarang lagi nonton. Selamat datang gubernur Jokowi. Support terus JakJazz, pak," kata Indra.

Jokowi dikenal menggemari musik metal. Jokowi dikabarkan hendak menonton konser band rock legendaris, Guns N' Roses pada 15 Desember. Kehadiran Jokowi pada hari terakhir JakJazz Festival 2012 pun mengundang perhatian para penonton. Jokowi yang duduk di barisan tengah dikelilingi penonton yang berebut mengambil gambar dirinya.

ANT | WANTO



