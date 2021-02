Kim Kardashian Impikan Pernikahan Sakral  

TEMPO.CO, Los Angeles - Hubungan pasangan Hollywood Kim Kardashian dan Kanye West sepertinya makin serius. Keduanya tertangkap kamera tengah berburu rumah di daerah Miami, Florida. Di Miami, Kim sekaligus melakukan syuting program realitas Keeping Up with The Kardashian, bersama kakaknya, Kourtner Kardashian, pada 8 Oktober 2012 lalu.

Dilansir dari laman TMZ, bintang reality TV dan pelantun Stronger itu telah melihat empat rumah bertipe waterfront yang masing-masing harganya berkisar US$ 7 juta sampai US$ 10 juta. Baru-baru ini Kim menyatakan bahwa hubungannya dengan Kanye sebagai "sahabat". Menurutnya, itulah yang membuat hubungan mereka berjalan dengan lancar.

“Sungguh menyenangkan sekali memiliki sahabat dalam hubungan ini. Dia dapat mengerti segala sesuatu yang telah dilalui. Berada bersama seseorang yang telah saya kenal selama bertahun-tahun sangat menenangkan. Ia selalu berada di sini sebelum saya terkenal. Dia telah melalui bermacam-macam tahapan hidup saya yang berbeda,” kata Kim.

Kim seakan membandingkan hubungannya dengan Kris Humphries yang telah memanfaatkannya untuk sebuah ketenaran. “Hubungan ini hal yang sama sekali berbeda. Sudah pasti ia tidak menginginkan apa pun dari saya, karena ia memahami situasinya. Saya bahkan tak bisa membayangkan untuk berada bersama orang lain kecuali dengan pria yang sedang kupacari saat ini," kata Kim.

Kim dan Humphries telah berpisah pada Oktober tahun lalu dengan pernikahan yang singkat dan proses perceraian yang sengit. Wanita berumur 31 tahun ini bersikeras bahwa jika ia akan menikah lagi, ia menginginkan sebuah upacara pernikahan yang sakral, tidak seperti sebelumnya.

“Menggelar sebuah pernikahan yang mewah dan meriah selalu menjadi impian saya. Namun, lain kali saya ingin mengadakannya di sebuah pulau dan hanya akan dihadiri oleh teman dan keluarga. Itu saja.”

FEMALE FIRST | KHAIRENA ZHAFRAN DARY

