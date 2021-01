Ada Sayembara Berhadiah Tiket Konser 1D di Amerika

One Direction berpose di belakang panggung dengan penghargaan yang mereka raih di ajang MTV Video Music Awards 2012, Kamis (6/9), di Los Angeles, Amerika Serikat. AP/Invision/Jordan Strauss

TEMPO.CO , Jakarta - Sony Music bekerja sama dengan Lazada Indonesia mengadakan sayembara. Hadiahnya, berupa tiket konser boyband asal Inggris-Irlandia One Direction (1D) di New York, Amerika Serikat, pada 4 Desember 2012 mendatang.

"Untuk membuat dreams come true, kita akan membawa directioners (sebutan penggemar 1D) ke New York menonton konser 1D," ujar Manajing Director Sony Music Indonesia, Toto Widjojo dalam jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Senin 8 Oktober 2012.

Menurut Toto, cara mendapatkan tiket itu cukup mudah. Directioners cukup memesan CD 1D di bringmetoIDindonesia.com dengan harga Rp 150 ribu. Setelah itu, dilanjutkan mengunggah foto yang menunjukkan kecintaan kepada 1D dan tetap membawa embel-embel Indonesia.

"Setelah membeli CD akan dapat order number untuk ikut kontes. Terus upload foto plus nama. Foto harus unik dan membawa identitas indonesia juga," ujar Rizki dari Lazada.

Sayembara resmi dibuka hari ini, Senin, 8 Oktober dan berakhir pada 31 Oktober 2012 mendatang. Penyelenggara akan memberikan dua tiket kepada satu pemenang.

Nantinya, pemenang bakal berada di Amerika Serikat selama empat hari mulai tanggal 2 sampai 5 Oktober 2012 dan bertemu dengan ratusan directioners dari berbagai negara. Semua ditempatkan di salah satu hotel mewah di New Jersey.

1D yang terbentuk dari ajang pencarian bakat The X Factor U.K itu digawangi oleh Nial Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Haryy Styles, dan Louis Tomlinson. Satu lagu mereka yang berjudul "What Makes You Beautiful" sempat diparodikan sebagai lagu kampanye Jokowi-Ahok pada Pilkada 2012.

YAZIR FAROUK

