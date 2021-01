Komunitas Sastra Gelar Lomba Cerpen Remaja

TEMPO.CO, Kendal - Komunitas Sastra Lerengmedini, Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menggelar lomba memperingati Bulan Bahasa 2012. Beberapa lomba yang dilaksanakan di antaranya lomba menulis cerpen remaja, lomba foto puisi, dan lomba poster reading group novel The Old Man and The Sea. "Ini sebagai salah satu upaya menghidupkan gairah bersastra di pedesaan," kata Koordinator Komunitas Lereng Medini Heri Candra Santoso, Ahad, 7 Oktober 2012.

Selama ini, Komunitas Lereng Medini yang berada di Dusun Selamet, Desa Meteseh, Kecamatan Boja merupakan kumpulan para remaja yang bergerak di bidang sastra dan budaya.

Heri menambahkan, lomba cerpen remaja diperuntukan kepada para pelajar SMP dan SMA atau sederajat. Masing-masing peserta bisa mengirimkan maksimal dua karya dengan jumlah maksimal 7.000 karakter. Peserta lomba bisa memilih salah satu tema, yakni "kampung halamanku, kehidupanku, atau sekolahku".

Adapun lomba foto puisi adalah karya seni perpaduan karya fotografi dan puisi. "Hasil fotografi disertai sebuah puisi pendek yang bercerita tentang objek foto yang dibidik fotografer," kata Heri. Semua materi lomba harus disetorkan ke panitia paling lambat 25 Oktober 2012 melalui surat elektronik: bulanbahasa2012.klm@gmail.com. Informasi seputar lomba juga bisa didapatkan dengan menghubungi nomor telepon panitia, yakni 085640412132.

ROFIUDDIN