Kimmy Jayanti Selingkuh di Facebook

TEMPO Interaktif , Nama Kimmy Jayanti memang belum banyak dikenal orang sebagai pemain film. Namun dara berdandanan funky ini sudah punya nama di dunia modeling, bahkan namanya mencuat di dunia internasional setelah menjadi ikon Fashion TV.

Menapaki karier perdananya di layar lebar Indonesia bertajuk I Know What You Did on Facebook, Kimmy sukses melakoni tokoh bernama Via, cewek slebor, badung, dan gaul. Dalam film garapan Awi Suryadi ini, Kimmy mendambakan seorang pacar yang setipe. "Pria itu adalah pacar sahabatku," kata dia dalam peluncuran film tersebut di Senayan, Jakarta, pekan lalu.

Yup, Kimmy mencoba selingkuh dengan pacar sang sahabat lewat Facebook. "Perjanjian awalnya hanya sebatas Facebook, tapi selingkuhnya kebablasan," dia memaparkan. Perselingkuhan ini membuatnya babak belur, dibogem serta dipukul botol oleh sahabatnya.

Eits, kisah seru ini hanya sebatas film.

"Duh, tapi sakitnya beneran, sampai-sampai kepala saya benjol," ujar Kimmy. Sakit yang tersisa di kepalanya dianggap Kimmy sebagai risiko perannya. "Ya, ini bagian dari risiko pekerjaan saya sebagai pemain film, kan," katanya. Dari benjolan di kepala itulah Kimmy banyak belajar tentang dunia barunya tersebut. "Dunia model dan film sangatlah berbeda, jadi terasa baru, deh," ucap dia.

Meski peran yang satu ini diakuinya tak terlalu sulit, Kimmy masih saja gugup di depan kamera. "Karakternya enggak jauh beda dengan kehidupanku sehari-hari, tapi aku enggak sebadung itu, kok," katanya sambil tertawa. Tak sekadar adegan aksi berkelahi, di film ini Kimmy dituntut untuk beradegan ciuman dan bercinta. "Buat aku enggak masalah, ini hanya sebatas peran," kata dia.

AGUSLIA HIDAYAH



BERITA TERPOPULER LAINNYA

Inilah Pengakuan Luna kepada Penyidik

Ini Pengakuan Cut Tari kepada Polisi



Cut Tari Batal Tampil di Ulang tahun Insert

Polisi Belum Menahan Para Pengunggah Video Mesum Ariel

Luna Maya Dipecat dari Dahsyat

ICW Yakin Kasus Tama Terkait Rekening Gendut

Pemerintah Lega Bisa Kalahkan Tommy Soeharto

Malaysia Naikkan Harga Bensin Jadi Rp 5.250 per Liter

Kimmy Jayanti Selingkuh di Facebook

Milan Tertarik Lukas Podolski