Agenda Seni Hari Ini  

Diana: Rahasia Hatiku





Waktu: 7-8 Juli 2010 Pukul 20.00 WIB

Tempat: Plenary Hall Jakarta Convention Center, Jalan Gatot Subroto, Jakarta





Dalam rangka ulang tahun ke-45, harian Kompas menggelar acara musikal bertajuk Diana yang dibuat berdasarkan diskografi Koes Plus dan Koes Bersaudara. Pentas yang digarap oleh sutradara Garin Nugroho dan sutradara musik Yockie Suryoprayogo ini didukung sejumlah artis, yakni artis Nindy, Ariyo Wahab, Sheila Marcia, Reuben Elishama Hadju, Rezanov, Dana Galistan dan Andi /rif. Selain itu, Diana juga menghadirkan bintang tamu Once, Tohpati, Eet Syahrani, Aning Katamsi .





Pameran Seni Rupa "Carpe Diem"

Waktu: 5-19 Juli 2010

Tempat: Philo Artspace, Jl. Kemang Timur No.90C, Jakarta Selatan

Pameran yang dikurasi Tommy F. Awuy ini menampilkan karya 13 perupa, yakni Sonny Eska, Deddy Paw, Januri, Bambang Sudarto, Artadi, Utin Rini, Isa Perkasa, Ida Bagus Purwa, Cucu Ruchyat, Denny ‘Snod’ Susanto, Paul Hendro, Khairul El Kamal dan Riduan. "Carpe diem" atau "nikmatilah hari ini" merupakan pernyataan manusia untuk keluar dari ikatan problem waktu. Manusia tidak siap terus menerus menerima nasib oleh waktu dan alam. Satu-satunya jalan keluar dari problem waktu adalah menikmati hari ini.





Pameran Seni Rupa “Explorartion: 40 Years Journey of Seni Rupa IKJ”

Waktu: 3 – 12 Juli 2010

Tempat: Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya No. 73, Jakarta Pusat, Indonesia

Dalam rangka 40 tahun Fakultas Seni Rupa, Institut Kesenian Jakarta, digelar pameran seni rupa, pentas musik, workshop, diskusi tentang seni, dan peluncuran buku Tokoh FSR-IKJ. Pameran bertajuk “Explorartion: 40 Years Journey of Seni Rupa IKJ” ini akan berlangsung hingga 12 Juli mendatang.

Pameran Foto Aborijin





Waktu: 5 – 18 Juli 2010

Tempat: Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jalan Antara 59, Pasar Baru, Jakarta.





Kedutaan Besar Australia mempersembahkan pameran fotografi karya salah satu seniman fotografi Aborijin paling terkemuka Australia dan Artist of the Year 2009 , Wayne Quilliam.

Pameran ini bertujuan untuk mempromosikan pemahaman yang lebih besar mengenai masyarakat dan budaya Aborijin Australia dan Torres Strait Islander dan merayakan kelangsungan hidup budaya Penduduk Asli dan kontribusi masyarakat Penduduk Asli bagi Australia yang modern. Pameran ini juga akan fokus pada hubungan sejarah antara Penduduk Asli Australia di Australia bagian utara dan pedagang dan nelayan Makassar.









Pameran Busana Mahasiswa Fakultas Seni Rupa IKJ

Waktu: 23 Juni-25 Juli 2010

Tempat: Erasmus Huis, Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. S-3, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

Mahasiswa Institut Kesenian Jakarta telah membuat rancangan busana khusus untuk Parade Busana yang telah diselenggarakan pada perayaan 40 tahun Erasmus Huis, 10 April 2010. Rancangan-rancangan yang unik tersebut akan ditampilkan di Erasmus Huis. Kolaborasi antara Institut Kesenian Jakarta dan Erasmus Huis menampilkan 11 kostum pada perayaan tersebut. Proses pengerjaan kostum oleh mahasiswa memakan waktu selama 4 bulan untuk memikirkan konsep, mendesain, memotong bahan, menjahit dan menyelesaikannya.

Selain kostum, mereka juga harus membuat aksesoris, sepatu dan detail lainnya untuk melengkapi penampilan secara keseluruhan. Presentasi, antara Erasmus dan tim dari IKJ, telah dilakukan 4 kali untuk memeriksa dan mengamati proses pengerjaan dari para mahasiswa. Rancangan para mahasiswa menunjukkan ketepatan rasa mereka dalam menyatukan dua budaya. Tentara "dutch man", wanita "windmollen", dewi "Balinesse", Gatotkaca yang dihiasi dengan bola-bola lucu, adalah beberapa diantaranya. Detail yang rumit dan lamanya pengerjaan tangan sangatlah berarti. Bambu, kawat, karet dan bulu digunakan untuk mengangkat rasa dan penampilan yang tepat. Para mahasiswa telah berhasil menterjemahkan apa yang panitia inginkan untuk dipertunjukkan pada masyarakat.





Indonesia International Circus Festival 2010

Waktu: 2 – 11 Juli 2010

Tempat: Parkir Timur Senayan, Jakarta, Indonesia

Festival sirkus internasional ini menampilkan sejumlah kelompok sirkus dari mancanegara, antara lain, Cirque Le Masque (New York, Amerika Serikat) dan The New Shanghai Circus (Shanghai, Cina).









Pameran Bersama Seni Rupa "No Matter"

Waktu: 03 – 12 Juli 2010 Pukul 09.00 – 21.00 WIB

Tempat: Galeri Biasa, Jalan Suryodiningratan 10 B, Yogyakarta, Indonesia

Seniman yang berpartisipasi:

Agustinus Murtopo (Yogyakarta)

Allatief (Yogyakarta)

Arief Codet (Yogyakarta)

Eman Jauhari (Yogyakarta)

Harlen Kurniawan (Yogyakarta)

Isrol Triono (Jakarta)

Iwan Hartanto (Bali)

Miftakhul Huda (Yogyakarta)

Muliya Kaleboe (Bali)

Novanda Yudha Bakti (Yogyakarta)

Pirie Mare Tramontane (Yogyakarta)

Praditya Wibisono (Yogyakarta)

Pameran Foto Julian Sihombing “Split Second, Split Moment”

Waktu: 2 – 11 Juli 2010

Tempat: Bentara Budaya Bali, Jalan Prof IB. Mantra No. 88 A (byPass) Ketewel, Denpasar, Bali, Indonesia

Fotografer senior Harian Kompas Julian Sihombing menggelar pameran tunggalnya bertajuk Split Second, Split Moment di Bentara Budaya Bali. Pameran sekaligus peluncuran buku berjudul “Split Second, Split Moment” karya sang fotografer ini akan berlangsung hingga 11 Juli mendatang.

Pameran Tunggal Perupa Italia Marco Cassani

Waktu: 1 – 9 JULI 2010

Tempat: Vivi Yip Art Room, Jalan Warung Buncit Raya 98, Jakarta Selatan, Indonesia

Marco Cassani lahir di Milan, Italia, pada 1981. Perupa muda ini mengenyam pendidikan seni rupa di Brera Academy of Art, Milan. Saat ini Marco bekerja dan tinggal di Indonesia dan Italia.

Pameran Ilustrasi Kompas 2009

Waktu: 29 Juni – 5 Juli 2010 Pukul 10.00 – 18.00 WIB

Tempat: Bentara Budaya Jakarta, Jalan Palmerah Selatan 17, Jakarta Pusat, Indonesia

Sebanyak 51 karya seni rupa sebagai bentuk respons terhadap cerpen-cerpen yang dimuat Kompas selama 2009 dipamerkan sepanjang 29 Juni – 5 Juli 2010 di Bentara Budaya Jakarta (BBJ). Pameran ini disertai pula dengan bentuk visual pemuatannya di Kompas Minggu . Tahun ini untuk pertama kalinya pula Kompas memilih satu karya seni rupa terbaik dari seluruh karya yang pernah dipublikasikan. Selain Jakarta, rencananya karya-karya ini juga dipamerkan di Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar.

Pameran Inagurasi Green Artspace

Waktu: 26 Juni-24 Juli 2010

Tempat: Green Artspace, Jalan. Abdul Majid Raya 46 A, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Indonesia

Kurator: Jim Supangkat

Pameran inagurasi Green Artspace, Jakarta, yang didukung seniman-seniman Komunitas Cibubur ini bisa dikaitkan dengan pembebasan seni rupa dalam konteks kemunculan seni rupa. Karya-karya para anggota grup ini--yaitu Bonyong Munny Ardhie, Haris Purnomo, Moelyono, Umbu LP Tanggela, Bambang Sudarto, Dirman Saputra, Tri Sapta Anggoro, dan Alex Kela Susanto--memperlihatkan pembebasan fungsi komunikasi bahasa visual yang direduksi pada perkembangan seni rupa modern.