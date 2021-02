Dian Sastrowardoyo Menjadi Duta L'Oreal Paris  

TEMPO Interaktif

Jakarta

-- Aktris Diandra Paramitha Sastrowardoyo terpilih menjadi duta perempuan untuk L'Oreal Paris Indonesia. Sebelumnya, Nicolas Saputra, lawan main Dian dalam film Ada Apa Dengan Cinta telah didapuk menjadi duta lelaki untuk L'Oreal Paris dan tampil dalam pariwara L'oreal Men Expert. Wajah Dian akan terpampang dalam iklan terbaru L'Oreal Paris Smooth Intense yang versi internasionalnya telah diperankan oleh Eva Longoria dan Zhang Zi Lin.

Sosok Dian yang memiliki kecantikan asli Indonesia, berprestasi, berkarakter, dan memiliki kualitas personal yang baik menjadi pertimbangan L'Oreal Paris. “Dian terpilih melalui proses pemilihan dari headquarter kami di Paris,” kata Manajer Pemasaran L'Oreal Paris, Monika Ardianti Sugiharso pada Jumpa Pers L'Oreal Paris Beauty 101 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, kemarin. “Tidak menutup kemungkinan wajah Dian muncul dalam iklan internasional,” kata Monika.

Dian sendiri sangat gembira ketika ditawari L'Oreal Paris. “Bangganya enggak ketulungan,” kata Dian sumringah. “Jadi Brand Ambassador brand kelas dunia, it's such an honour,” katanya. Menurut Dian, tawaran dari L'Oreal Paris itu datang ketika dia tengah mempersiapkan pernikahannya dengan Indraguna Sutowo yang kini menjadi suaminya.

Menurut Dian, media berperan utama dalam membentuk persepsi kecantikan. Dalam skripsi sarjananya, Dian menjelaskan bahwa definisi kecantikan Indonesia identik dengan kulit putih dan rambut panjang yang sebenarnya lebih mirip dengan kecantikan khas kaukasia. “Melalui kesempatan ini, saya berharap kita bisa meredefinisi kecantikan Indonesia, bahwa cantik itu tidak harus seperti bangsa lain tetapi seperti kita,” kata Dian.

L'Oreal Paris merupakan merek kecantikan asal Paris yang telah 101 tahun bergerak dalam industri kecantikan. Rangkaian produknya bervariasi dari produk perawatan kulit, perawatan rambut, pewarnaan rambut hingga kosmetik. Pada perayaan ulang tahunnya ke-101 di Taman Ismail marzuki, L'Oreal Paris mengkampanyekan pentingnya membangun perilaku cantik (beauty attitude) untuk tampil percaya diri.

AMANDRA MUSTIKA M