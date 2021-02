Tiger Wood, Ariel, & Luna, Hancur Karena Syur  

TEMPO Interaktif

Jakarta

- Skandal seks yang dialami figur publik selalu menuai kontroversi. Pelakunya, bagi kebanyakan orang, seolah tak termaafkan dan layak dikucilkan dari pergaulan sosial. Dampak paling nyata bagi si pelaku adalah dari sisi komersial.

Universitas California, misalnya, memperkirakan kerugian ekonomi bagi seluruh sponsor yang berkaitan dengan pegolf nomor satu dunia Tiger Woods mencapai US$ 12 miliar. Woods mengantongi pendapatan US$ 100 juta per tahun dari berbagai kontrak sponsor dan iklan sebelum skandal perselingkuhannya dengan sejumlah perempuan muncul pada Desember tahun lalu.

Tanda-tanda nyata ke arah seperti nasib Woods mulai dialami artis Luna Maya, Cut Tari, dan penyanyi Nazril Ilham atau Ariel "Peterpan", yang diduga terlibat video asusila. Sejak isu ini mencuat dua pekan lalu, kontrak kerja sementara terhenti. Begitupun dengan tayangan iklan di media massa.

Mulai 15 Juni, posisi Cut Tari sebagai pembawa acara Insert Siang di Trans TV, misalnya, resmi digantikan oleh VJ Marisa. Menurut produser acara gosip itu, Vivi, Cut Tari menjadi host Insert sejak Oktober 2003. Begitupun Luna, yang biasa mengasuh acara Dahsyat bersama Olga dan Raffi Ahmad di RCTI. Dia telah digantikan Astrid Tiar Yosephine Panjaitan sejak 8 Juni lalu.

Tiga hari kemudian, Luna pun mundur sebagai brand ambassador sabun merek Lux, yang dilakoninya sejak 2005. Bintang iklan lokal sabun kecantikan ini otomatis tinggal aktris film Dian Sastro. PT Unilever, kata juru bicaranya, Maria Dewantini Dwianto, belum berencana mencari model pengganti Luna. "Belum ada pembicaraan ke arah itu," katanya.

Khusus iklan Lux yang menampilkan Luna dan Ariel, Maria melanjutkan, memang kontraknya sudah habis mulai Juni ini. Sedangkan kontrak Ariel dalam iklan sampo Sunsilk, yang juga merupakan produk Unilever, berakhir beberapa bulan lalu.

Tak semua perusahaan serta-merta menghentikan kontrak iklan. Buktinya, wajah Luna masih muncul dalam iklan produk vitamin C dan kopi. Musica, yang memproduksi album Peterpan, pun hanya menunda peluncuran album baru Ariel dan kawan-kawan dari yang seharusnya digelar Juli nanti. Pihak Musica akan melakukan jadwal ulang hingga situasi lebih kondusif.

Pengguna jasa artis-artis ini sendiri menganggap tidak ada kerugian yang dialami dengan munculnya video yang menghebohkan itu. "Hingga saat ini sih penjualan sabun Lux di Indonesia masih bagus. Jadi tidak ada pengaruhnya terhadap penjualan," kata Maria.

Sedangkan Trans TV belum tahu ada-tidaknya kerugian yang dialami sejak video Cut Tari muncul. "Saat ini, dari jumlah iklan belum terlihat. Nanti mungkin efeknya baru akan terasa 2-3 bulan lagi," kata Vivi.

Fanny Febiana

