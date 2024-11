Warner Bros Tengah Mengembangkan Game of Thrones Jadi Film, Bakal Seperti Apa?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Warner Bros dikabarkan sedang mengembangkan film dari dunia Game of Thrones. Proyek ini masih berada di tahap awal pengembangan dan belum ada sutradara, penulis, atau pemain yang terlibat secara resmi.

Sejak kesuksesan serial TV Game of Thrones di HBO, yang tayang selama delapan musim dari 2011 hingga 2019, banyak penggemar yang menantikan kelanjutan atau spin-off dari kisah epik ini. Tetapi, bagaimana bentuk film yang akan dihadirkan oleh Warner Bros?

Keinginan untuk mengadaptasi Game of Thrones menjadi film sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak serial ini tayang di HBO selama delapan musim dari 2011 hingga 2019, para pencipta dan penggemarnya kerap membicarakan kemungkinan tersebut.

Sebelumnya, para kreator Game of Thrones, David Benioff dan D.B. Weiss, pernah mengungkapkan keinginan untuk mengakhiri serial tersebut dengan tiga film layar lebar, menggantikan musim terakhir yang hanya terdiri dari enam episode.

George R.R. Martin, penulis seri novel A Song of Ice and Fire yang menjadi dasar cerita Game of Thrones, juga mendukung ide ini. Dalam wawancaranya pada 2014, Martin mengatakan bahwa sebuah film dengan anggaran besar akan mampu menghadirkan efek yang lebih mendalam, khususnya untuk menampilkan naga yang menjadi salah satu ikon penting dalam cerita.

"Mungkin perlu sebuah film untuk menyelesaikan semuanya. Sesuatu dengan anggaran film, seperti US$100 juta untuk dua jam. Naga-naga itu bisa sangat besar," kata Martin seperti dikutip dari The Hollywood Reporter.

Namun, kala itu HBO memilih untuk mempertahankan Game of Thrones sebagai serial televisi eksklusif, yang akhirnya membuat ide pembuatan film tersebut urung dilaksanakan. Dengan bergantinya manajemen di Warner Bros dan HBO, sekarang muncul peluang baru bagi proyek film ini untuk dilanjutkan.

Sejak berakhirnya serial drama fantasi tersebut, berbagai spin-off telah dalam tahap pengembangan. Prekuel House of the Dragon yang menceritakan sejarah dinasti Targaryen, sudah menayangkan dua musim dan telah diperbarui untuk musim ketiga.

Selain itu, A Knight of the Seven Kingdoms yang akan mengangkat cerita dari novel pendek Tales of Dunk and Egg juga sedang dalam tahap produksi untuk rilis pada 2025. Namun, tidak semua spin-off berhasil diwujudkan. Salah satu proyek yang telah dibatalkan adalah spin-off yang akan menampilkan Kit Harington kembali berperan sebagai Jon Snow.

Harington sendiri mengungkapkan kepada Screen Rant bahwa ia dan tim sempat mengembangkan cerita untuk spin-off Jon Snow, tetapi akhirnya proyek itu dihentikan karena mereka tidak dapat menemukan alur cerita yang tepat.

“Saat ini, proyek tersebut dihapuskan, karena kami semua tidak dapat menemukan cerita yang tepat untuk diceritakan yang membuat kami cukup bersemangat. Jadi, kami memutuskan untuk berhenti mengerjakannya untuk sementara waktu... Mungkin suatu saat kami akan kembali ke proyek ini, tapi untuk saat ini, tidak. Itu secara tegas diarsipkan,” ujarnya seperti dikutip dari Channel News Asia.

