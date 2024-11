Para Pemeran Film Korea About Family

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - About Family film terbaru Korea telah merilis foto-foto baru para pemerannya, dikutip dari Soompi, Kamis, 31 Oktober 2024. About Family dijadwalkan tayang di bioskop pada 11 Desember 2024.

Dalam beberapa gambar yang dirilis tersebut, menampilkan potret karakter-karakter film, About Family. Ada Ham Moo Ok (Kim Yun Seok), pemilik Pyungmanok. Ia ditemani oleh biksu Ham Moon Seok (Lee Seung Gi), Nyonya Bang (Kim Sung Ryung), teman dekat Ham Moon Seok, Han Ga Yeon (Kang Han Na), dan muridnya In Haeng (Park Soo Young).

Pemeran About Family

1. Kim Yun Seok

Kim Yun Seok aktor Korea Selatan yang lahir pada 21 Januari 1967. Ia memulai debut aktingnya dalam film tahun 1994, A Little Lover. Sejak itu, ia melanjutkan kariernya, terutama dalam film, dan memenangkan banyak penghargaan Aktor Terbaik. Beberapa perannya yang paling terkenal termasuk dalam film The Chaser (2008), Punch (2011), Tazza: The Hidden Card (2014) dan Will You Be There? (2016).

2. Lee Seung Gi

Lee Seung Gi penyanyi, aktor dan pembawa acara populer Korea Selatan yang lahir pada 13 Januari 1987. Ia pertama kali diincar oleh penyanyi, Lee Sun Hee, dan memulai debut sebagai penyanyi pada usia 17 tahun. Ia memulai debut aktingnya pada 2006 dalam drama televisi The Infamous Chil Sisters.

Sejak itu ia membintangi banyak drama populer, termasuk You're All Surrounded (2014), Gu Family Book (2013), The King 2 Hearts (2012), My Girlfriend Is a Gumiho (2010), Shining Inheritance (2009) dan Return of Iljimae (2008). Lee Seung Gi, juga menjadi anggota acara akhir pekan 1 Night 2 Days dari tahun 2007 hingga 2012 dan pembawa acara bincang-bincang Strong Heart dari tahun 2009 hingga 2012.

3. Kim Sung Ryung

Kim Sung Ryung aktris Korea Selatan yang lahir pada 8 Februari 1967. Ia pertama kali dikenal karena memenangkan kontes Miss Korea pada 1988 dan mewakili Korea Selatan di Miss Universe 1989. Ia beralih ke dunia akting, tampil dalam film tahun 1991 Who Saw the Dragon's Claws?.

Ia memulai debutnya di layar kaca pada 1992, tampil dalam serial 92 Whale Hunting. Sejak itu, ia telah muncul dalam sejumlah judul drama hit, termasuk The Queen's Flower (2015), Legend of the Blue Sea (2016), dan Are You Human Too? (2018).

4. Kang Han Na

Kang Han Na aktris kelahiran 30 Januari 1989. Debut aktingnya dalam sejumlah film pendek pada 2009. Sejak itu, ia telah muncul dalam banyak film dan drama televisi populer, termasuk Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016), Just Between Lovers (2017-2018) dan Familiar Wife (2018).

5. Park Soo Young

Park Soo Young aktor Korea Selatan yang lahir pada 15 Maret 1970. Ia debut akting pada 2000. Sejak itu, ia telah tampil dalam banyak film dan drama televisi, termasuk My Beautiful Bride (2015), Rebel: Thief Who Stole the People (2017), Children of Nobody (2018), Doctor Prisoner (2019), dan Fix You (2020).

