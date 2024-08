Curhat Kunto Aji dan Nidji Nyaris Celaka Akibat Tangki Pesawat Garuda Bocor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Kunto Aji dan grup band Nidji mengalami kejadian menegangkan karena pesawat yang ditumpanginya mengalami kebocoran pada tangki bahan bakar. Mereka menunjukkannya lewan rekaman video yang diunggah di X pada Sabtu siang, 24 Agustus 2024.

"Nyawa gw baru aja diselamatkan, Alhamdulillah masih ada umur, ketahuan, puter balik gajadi terbang. Serem banget ini," tulis Kunto Aji di X. Dalam video berdurasi 27 detik yang diambil dari kursi penumpang di dekat jendela pesawat, terlihat cairan mengalir begitu deras dari bagian sayap kanan ke lintasan.



Kunto Aji Melihat Percikan Api dari Pesawat



Diketahui pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi Kunto Aji dan Nidji itu berangkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menuju Pekanbaru. Untungnya kerusakan fatal tersebut terdeteksi sebelum pesawat lepas landas. Akhirnya, pesawat tersebut segera kembali tempat semula dan menurunkan seluruh penumpang sebelum terjadi masalah yang lebih buruk.

"Alhamdulillah masih dapat kesempatan hidup. Otw dinas Pekanbaru with @nidji. Udah mau takeoff, bocor. putbal ganti pesawat. Dengkul lemes ya bang @KuntoAjiW," tulis kibordis Nidji, Randy Danistha di X.

Cuitan Randy itu kemudian dibalas oleh Kunto Aji. Menurut pernyataannya, kejadian mengegangkan itu terjadi selama 20 menit. "20 menit terlama dalam hidup, ngeri ada percikan api…." tulis Kunto Aji.



Kunto Aji dan Nidji dalam Perjalanan ke Pekanbaru Setelah Ganti Pesawat

Melalui broadcast channel Instagram Nidji, mereka juga menyampaikan bahwa masalah teknis ini menyebabkan penerbangan mereka ke Pekanbaru harus tertunda selama beberapa saat. Sekiat 1-2 jam, mereka sudah dialihkan ke pesawat baru dan saat ini sudah dalam perjalanan ke Pekanbaru.

"Harusnya udah sampe di Pekanbaru. Tapi pas pesawat kita tadi udah mau takeoff, tiba-tiba ada masalah teknis yang mengharuskan untuk puter balik dan semua penumpang turun pesawat lagi. Alhamdulillah masih diselamatkan. Sekarang udah di pesawat lagi dan persiapan take off. Stay safe everyone see you Pekanbaru!" tulis Nidji kepada penggemarnya.

