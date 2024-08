7 Drakor yang Populerkan Nama i Lee Soo Hyuk

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Soo Hyuk merupakan aktor sekaligus model asal Korea Selatan yang tergabung dalam manajemen YG Entertainment. Dilansir dari Mydramalist, dia memulai debutnya sejak tahun 2006 sebagai model dalam peragaan busana Lone Costume milik desainer Jung Wook Jun. Awalnya Lee Soo Hyuk memang lebih aktif sebagai model hingga tahun 2009 ia tampil di video musik girl group Gavy NJ. Setahun kemudian ia kembali tampil sebagai bintang video klip 2NE1.

Setelah proyek video klip itu, pria 36 tahun tersebut mencoba melebarkan kariernya ke dunia akting. Namun, sebelumnya Soo Hyuk sudah memulai debut aktingnya dengan peran kecil dalam film Korea berjudul My Boss, My Teacher tahun 2006. Ia mulai diakui berkat peran utamanya dalam film romantis tahun 2010 The Boy from Ipanema yang memenangkan berbagai penghargaan. Dikutip dari berbagai sumber bikut 7 drama yang dibintangi oleh Lee Soo Hyuk:

1. Queen Woo (2024)

Drama Korea terbaru ini rencananya akan tayang tahun ini. Menceritakan sosok Woo Hui yang merupakan ratu Goguryeo. Krisis terjadi ketika suaminya, raja Goguryeo, meninggal tiba-tiba. Konflik politik kerajaan membuat Woo Hui menjadi incaran para pangeran dan 5 suku yang semuanya ingin mendapatkan lebih banyak kekuasaan. Untuk melindungi keluarga dan kerajaan ia memutuskan untuk menikahi salah satu adik laki-laki mendiang suaminya dan mengangkatnya menjadi raja. Namun, untuk meredam konflik yang memanas Woo Hui harus menyelesaikan semuanya dalam waktu 24 jam. Dalam drama ini Kim Soo Hyuk berperan sebagai Ko Bal Gi.

2. S Line (2024)

Drakor S Line menceritakan tentang garis merah misterius yang muncul di atas kepala orang-orang, yang menghubungkan mereka dengan orang-orang yang pernah berhubungan seksual dengan mereka. Han Ji Wook (Kim Soo Hyuk) seorang detektif yang tengah menyelidiki kebenaran tentang garis merah misterius tersebut. Kyu Jin seorang guru SMA yang unik dan Hyun Yeob seorang siswa SMA yang terbiasa melihat garis merah tersebut sejak lahir. Han Ji Wook mendapatkan petunjuk berharga setelah bertemu dengan Kyu Jin dan Hyun Yeob.

3. Tomorrow (2022)

Drama ini menceritakan petualangan sekelompok malaikat maut yang mencegah orang-orang untuk bunuh diri. Para malaikat maut ini berada di Departemen Manajemen Arwah Jumadeung. Para malaikat ini kemudian dipertemukan dengan Choi Joon Woong seorang yang baru saja mengalami kecelakaan. Jiwa Choi Joon Woong terpisah dari badannya karena koma dalam waktu yang cukup lama. Mengetahui jiwanya tak bisa melakukan apa-apa, Joon Woong bergabung dengan para malaikat maut ini untuk mencegah orang bunuh diri. Petualangan pun dimulai dan mereka harus memotivasi orang supaya kembali melanjutkan hidup. Di sini Kim Soo Hyuk berperan sebagai Park Joong Gil, kepala dalam tim ini.

4. Doom at Your Service (2021)

Menceritakan sosok Tak Dong Kyung wanita yang telah bekerja keras selama hidupnya. Saat kariernya sedang stabil sebagai editor novel web, ia didiagnosis menderita glioblastoma (kanker otak). Karena putus asa ia tak sengaja memanggil Myeol Mang, sosok bukan manusia atau dewa. Myeol Mang berjanji akan mengabulkan keinginan Dong Kyung dengan membuat kontrak selama seratus hari untuk hidup sesuai keinginannya. Disinilah Do Kyung mempertaruhkan segalanya. Drama ini diperankan oleh Park Bo-Young, Seo In-Guk, Lee Soo-Hyuk, Kang Tae-Oh, dan Shin Do-Hyun.

5. Born Again (2020)

Born Again bercerita tentang 3 orang yang terhubung karena ikatan masa lalu. Tahun 1980-an seorang detektif Cha Hyung Bin jatuh cinta kepada seorang pemilik toko buku bernama Ha Eun yang menderita penyakit jantung dan merahasiakan penyakitnya. Gong Ji Chul seorang pembunuh berantai juga juga jatuh cinta padanya. Karena suatu peristiwa mereka meninggal dan lahir kembali kemudian saling bertemu. Bayangan masa lalu selalu menghantui meskipun mereka telah lahir sebagai sosok yang berbeda.

6. Sweet Stranger and Me (2016)

Hong Na Ri seorang pramugari yang pulang setelah ibunya meninggal dunia. Saat Na Ri kembali ia menemukan seorang pemuda tampan, Go Nan Gil yang mengaku sebagai ayah tirinya. Kwon Duk Bong (Kim Soo Hyuk) seorang pengusaha kaya yang ingin membantu Na Ri merebut kembali properti ibunya sehingga dia dapat hak atas tanah tersebut. Na Ri dan Duk Bong kemudian bekerja sama membuktikan bahwa Nan Gil adalah penipu yang berbohong.

7. Lucky Romance (2016)

Lucky Romance menceritakan sosok Shim Bo Nui yang percaya tahayul untuk menyelamatkan adiknya. Ia datang kepada peramal untuk mengetahui nasib adiknya. Sang peramal mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya cara untuk membantu adiknya adalah dengan menghabiskan malam dengan seorang pria yang lahir di tahun macan.

Je Su Ho, seorang CEO dari sebuah perusahaan game ternama, ia termasuk ke dalam kandidat pria yang lahir tahun macan. Namun, Suho tidak percaya terhadap takhayul dan menolak tawaran Shim Bo Nui untuk berkencan. Kehidupan keduanya kemudian berbeda setelah bertemu.

