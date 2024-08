Deretan Fakta Love Next Door, Drakor Baru Jung Hae In yang Tayang 17 Agustus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jung Hae In kembali tampil di layar kaca dengan membintangi drama Korea Love Next Door yang akan tayang pada 17 Agustus 2024. Dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan, seperti Jung Hae In, Jung So Min, Kim Ji Eun, dan Yun Ji On.

Reuni penulis naskah dan sutradara

Drakor Love Next Door yang mengusung genre komedi romantis ini merupakan karya dari sutradara Yoo Je Won. Pada kesempatan ini, sutradara Yoo berkesempatan untuk reuni dengan penulis naskah Shin Ha Eun, yang sebelumnya bekerja sama dalam drama hit Hometown Cha-Cha-Cha.

Sinopsis

Mengangkat kisah tentang seorang pria bernama Choi Seung Hyo. Dia adalah arsitek muda paling terkenal di Korea, dan mengelola studio arsitektur bernama “In.” Choi Seung Hyo digambarkan sebagai karakter yang tidak hanya nyaris sempurna sebagai arsitek, tetapi ia juga sangat menarik dan memiliki kepribadian yang hebat.

Sayangnya, Choi Seung Hyo telah mengalami momen-momen yang ingin ia hapus dari hidupnya. Momen-momen itu biasanya melibatkan teman masa kecilnya, Bae Seok Ryu.

Saat tumbuh dewasa, keduanya sempat berpisah. Bae Seok Ryu pun menjalani kehidupan dengan mulus. Selama menempuh pendidikan, dia tidak pernah gagal menduduki peringkat pertama secara akademis di sekolahnya. Dia juga selalu bersemangat dan energik dalam hal-hal yang dilakukan.

Setelah lulus dari universitas, Baek Seok Ryu dipekerjakan oleh sebuah perusahaan besar. Ia pun selalu bekerja keras sebagai manajer produk teknologi global. Tetapi karena suatu alasan, ia berhenti dari pekerjaannya.

Sejak saat itulah Baek Seok Ryu menganggur dan tidak bekerja. Dia pun merasa hidupnya sudah hancur. Sekarang, setelah dewasa dia kembali dipertemukan dengan teman masa kecilnya, Choi Seung Hyo.

Chemistry Jung Hae In dan Jung So Min

Pihak produksi merilis foto pembacaan naskah yang memperlihatkan Aktor dan aktris Korea, Jung Hae In dan Jung So Min. Keduanya terlihat akrab saat sedang melakukan proses pembacaan naskah untuk drama terbaru tvN bertajuk Love Next Door.

Salah satu stasiun televisi terbesar di Korea tersebut merilis foto-foto belakang layar yang memperlihatkan kehangatan di antara keduanya bersama para pemeran yang lain saat proses reading pertama untuk drama.

“Pembacaan naskah terasa seperti berkumpulnya teman-teman lama dan tetangga, memberikan suasana yang hangat dan hidup,” tulis tvN sebagai keterangan di bawah foto-foto yang diunggah Rabu, 10 Juli 2024.

“Sinergi dan penampilan para pemain akan membawa pemirsa ke dalam kisah cinta Seung Hyo dan Seok Ryu, serta kehidupan Penduduk Kawasan Hyerung,” lanjutnya, dilansir dari laman Allkpop.

Para pemain drama Love Next Door

Selain Choi Seung Hyo dan Baek Seok Ryu, ada juga Jeong Mo Eum yang berprofesi sebagai paramedis darurat. Dia juga berteman dengan Choi Seung Hyo dan Baek Seok Ryu sejak kecil. Lalu ada Kang Dan Do, seorang jurnalis urusan sosial yang sangat peduli dengan orang lain.

YOLANDA AGNE | HANIN MARWAH | ANDIKA DWI

