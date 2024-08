Perjalanan Bermusik MLTR Sejak 1991, Grup Musik yang akan Konser di Bali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Michael Learns To Rock atau MLTR merupakan grup musik yang beranggota Jascha Richer, Mikkel Lentz dan Kare Wanscher, grup ini telah memiliki lebih dari 30 hits lagu dengan 10 albumnya mulai dari Michael Learm to Rock (1991), Colours (1993), Played on Pepper (1995). MLTR telah beberapa kali konser di Indonesia. Tahun ini, mereka akan kembali tampil di Bali Nusa Dua Convention Center pada 1 November 2024, dikutip dari Antara.

Tentang MLTR

Pada 1988, Jascha Richter (vokal dan keyboard) bersama Mikkel Lentz (gitar) dan Kare Wanscher (drum) membentuk band yang awalnya diisi oleh saudara perempuan Jascha sebagai pemain gitar bass. Seiring waktu, saudara perempuan Jascha meninggalkan band dan Soren Madsen bergabung sebagai pemain bass tetap, melengkapi formasi awal MLTR.

Berawal dari panggung kafe, mereka mengikuti kompetisi. Kemenangan dalam ajang pencarian bakat lokal pada 1988 menjadi awal perjalanan yang penting. Mereka dilirik oleh JP Andersen, juri yang kemudian menjadi manajer band ini. MLTR mendapat kontrak rekaman dengan Medley Records, yang kelak menjadi bagian dari EMI.

Mimpi mereka untuk melangkah ke industri musik profesional pun mulai terwujud. Album pertama berjudul Michael Learns to Rock, dirilis pada 1991. Lagu The Actor menjadi hit di Denmark dan Norwegia, membuka jalan mereka ke panggung internasional.

MLTR bekerja sama dengan Cleveland Int'l untuk menyalurkan album-album mereka seperti Colours pada 1993, Played on Pepper pada 1995, dan Blue Night pada 2002. MLTR mendapat popularitas luar biasa di Asia. Lagu-lagu seperti The Actor, 25 Minutes, dan Paint My Love menghubungkan mereka dengan para penggemar di benua tersebut.

Pada 1999 menandai perubahan bagi MLTR. Soren Madsen hengkang dari band. Meski demikian, Jascha Richter, Mikkel Lentz, dan Kare Wanscher tetap melanjutkan perjalanan sebagai trio.

Memasuki 2000-an, MLTR bereksperimen. Album Take Me to Your Heart (2004) misalnya, menampilkan remake dari lagu Goodbye Kiss milik Jacky Cheung, penyanyi populer dari Cina. Keputusan ini semakin memperkuat basis penggemar mereka di Asia. Sampai sekarang MLTR masih aktif. Album terbaru mereka, Children Of Tomorrow (Utopia), dirilis pada November 2021.

