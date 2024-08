Michael Learns To Rock akan ke Bali, Berikut Deretan Konsernya di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Michael Learns To Rock atau MLTR merupakan grup musik yang beranggota Jascha Richer, Mikkel Lentz dan Kare Wanscher, grup ini telah memiliki lebih dari 30 hits lagu dengan 10 albumnya mulai dari Michael Learm to Rock (1991), Colours (1993), Played on Pepper (1995). MLTR telah beberapa kali konser di Indonesia. Tahun ini, mereka akan kembali tampil di Bali Nusa Dua Convention Center pada 1 November 2024, dikutip dari Antara.

1. Take Us to Your Heart Tour – Celebrating the Hits (2024)

Michael Learns To Rock akan tampil dalam rangkaian konser Take Us to Your Heart Tour – Celebrating the Hits, di Bali Nusa Dua Convention Center pada 1 November 2024. General Manager Golden Tsunami Entertainment Purnama menyampaikan, grup musik berusia 36 tahun tersebut akan membawakan lagu-lagu populer mereka dalam rangkaian tur di Asia.

"Dengan penampilan yang sangat dinanti dan dukungan dari artis lokal, konser Michael Learns to Rock di Bali diharapkan akan menjadi salah satu acara musik terbesar tahun ini," kata Purnama, seperti dikutip dari siaran pers promotor pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Rencananya Padi Reborn akan menjadi penampil pembuka dalam konser Michael Learns To Rock di Bali. Penggemar MLTR bisa mendapat tiket konser pada 9 Agustus sampai 31 Agustus 2024. Tiket konser dijual dengan harga mulai dari Rp 850 ribu dan bisa dibeli melalui situs resmi heritage90sconcert.com.

2. Tur Asia dan Eropa (2022)

MLTR menyapa penggemar Indonesia dengan konser musik dunia, pada Oktober 2022. Konser ini merupakan rangkaian tur total 12 show di Asia dan Eropa. Promotor Color Asia Live, salah satu sponsor konser, David Ananda mengatakan konser MLTR berlangsung di Jakarta pada 16 Oktober dan di Surabaya pada 19 Oktober 2022.

Setelah di Indonesia, MLTR menyapa penggemar mereka di Malaysia, Singapura dan Filipina. Dengan begitu MLTR memiliki jadwal yang padat pada Oktober 2022. Karena alasan ini, kata David, konser MLTR hanya diadakan di dua kota tersebut.

“Jadi sudah enggak mungkin ada tambahan hari karena jadwalnya sudah padat banget. Karena dia keliling di Eropa dan Asia,” kata David, seperti dikutip Antara, Rabu, 3 Agustus 2022.

3. MLTR - Indonesia Valentine Tour (2016)

Pada 2016, MLTR kembali mengadakan konser di Jakarta. Konser MLTR ini berlangsung dalam tajuk MLTR - Indonesia Valentine Tour.

Managing Director Marygops Studio, Shaane Harjani mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap MLTR masih bagus, sehingga selalu dipadati penggemar. "Animo pecinta musik Indonesia atas MLTR masih sangat bagus, konser mereka selalu dipadati penonton dan minta diperpanjang di kota lain,” katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 12 Februari 2016.

Sebelumnya mereka telah memulai tur di Alila Hotel Ballroom Solo. Kemudian, melanjutkan di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka Jakarta pada 13 Februari 2016 dan mengakhiri turnya di Grand City Convention Hall, Surabaya pada 15 Februari 2016.

4. Romantic Valentine with Michael Learns to Rock (2014)

Dalam konsernya kali Mikkel Lentz, gitaris MLTR menginginkan sensasi konser rock saat bermain di Jakarta. "Kami ingin penonton bernyanyi bersama. Seperti di konser rock," kata Mikkel dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2014.

Kali ini konser digelar di Skeeno Exhibition Hall, Mal Gandaria City, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Februari 2014. Saat itu, seluruh tiket konser sudah terjual habis sebelum konser berlangsung. Promotor Triple D Entertainment menjual sekitar 3.100 tiket dengan kisaran harga Rp750 ribu– Rp2,5 juta.

"Tiket sold out. Kami bersyukur penggemar MLTR banyak banget," kata David Ananda, Managing Director Fullcolor Entertainment saat jumpa pers di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2014.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | ANANDA BADUDU | DINI TEJA | ANTARA

