Kumpulkan Kado untuk Anaknya Selama 7 Tahun, Tsania Marwa: Berharap Mereka Balik

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Tsania Marwa telah menyimpan hadiah-hadiah yang dibeli untuk kedua anaknya selama tujuh tahun. Ia sengaja menyimpan itu semua dengan harapan bisa memberikan langsung ketika dua anaknya kembali ke pelukannya.

Meski telah mendapatkan hak asuh anak, Tsania kini hanya bisa berusaha mengikhlaskan dan menerima keadaan. Sampai saat ini kedua anaknya masih dikuasai oleh mantan suaminya, Atalarik Syah.

"7 tahun beliin anak-anak hadiah dengan harapan bisa kasih karena mereka balik, akhirnya nyerah juga," tulis Tsania dalam video yang diunggah di Instagram dan TikTok pada Rabu, 7 Agustus 2024. "Aku memutuskan untuk let it go' ikhlasin aja pasrahin aja."

Tsania membuka satu per satu hadiah yang dibungkus rapi dengan kertas kado tersebut. Ia tampak tersenyum ketika melihat kembali barang-barang yang dibeli untuk putra-putrinya selama 7 tahun terakhir. "Sampai lupa hadiahnya apa saking udah lama belinya," tulis aktris 33 tahun itu. Hadiah tersebut berupa mainan hingga perlengkapan sekolah.



Tsania Marwa Ingin Buktikan ke Anak-anaknya



Perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan S2 dan menyandang gelar Magister Psikologi itu, sengaja membuat video ini. Tsania berharap suatu saat nanti ketika anak-anaknya sudah besar dan mengerti, bisa melihat bahwa ia tidak pernah lupa akan peran sebagai ibu.

"Saya mengumpulkan kado-kado ini selama 7 tahun dengan harapan mereka balik dan menjadi 'Hadiah Sambutan' mereka di rumah. Jadi mereka tahu kalau saya selalu ingat mereka," tulis Tsania di kolom komentar unggahan tersebut.



Tsania Marwa Jelaskan Keadaannya dengan Sang Anak

Lebih lanjut, Tsania meluruskan kesalahpahaman mengenai hadiah-hadiah yang disimpannya selama 7 tahun. Seperti yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, Tsania hanya memiliki waktu yang sangat singkat dan tidak leluasa untuk bertemu dengan dua anaknya.

"Aku memang bisa ketemu di sekolah dengan segala keterbatasan waktu dan tempat. Anak-anak gak mungkin bawa bawa kado seperti ini karena tidak etis dan saya gak tahu siapa yang menjemput mereka di sekolah apakah kasih izin atau tidak untuk mereka bawa pulang barang dari saya," tulis Tsania. "Saya cuma berani kirim kado ke rumah sana ketika mereka ulang tahun aja, selebihnya takut jadi masalah."

Pada kesempatan ini, Tsania juga ingin memberikan semangat kepada sesama ibu yang memiliki nasih serupa dengannya. "Menangis adalah HAK.. Meratapi adalah PILIHAN.. Bangkit lagi, masih ada hari esok dengan segala harapan dan kesempatan. Ini bentuk dokumentasi untuk anak-anak suatu hari dan sebagai penyemangat untuk semua ibu-ibu hebat," tulisnya.

Tsania sangat berharap pemerintah bisa membantu para orang tua yang masih berjuang mendapatkan haknya. "Hampir setiap hari ada yang DM saya menceritakan hal yang sama, semoga negara HADIR dengan mengabulkan permohonan di @mahkamahkonstitusi," tulisnya.

