Veddriq Leonardo Raih Emas, Gregoria Mariska Tunjung Bangga Indonesia Raya Berkumandang

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet panjat tebing, Veddriq Leonardo meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Di final, ia mengalahkan Wu Peng dari Cina dalam pertandingan yang berlangsung di Le Borguet Climbing Venue, Paris, Prancis pada Kamis, 8 Agustus 2024. Ini adalah medali emas pertama yang dirain kontingen Indonesia sekaligu"s yang pertama bagi cabor selain bulu tangkis.

Kemenangan ini disambut kebanggaan Gregoria Mariska Tunjung, penyumbang medali perunggu dari cabang olahraga bulu tangkis dalam pesta olahraga terbesar dunia tahun ini. Atlet tunggal putri ini mengungkapkan kegembiraannya melalui cuitan di akun X-nya. "EMAAAAAAS YEEHA," tulisnya.

Gregoria Mariska Tunjung Bangga Indonesia Raya Berkumandang

Gadis asal Wonogiri ini kemudian mengungkapkan kebanggaannya lantaran berkat kegigihan Veddriq Leonardo di final, lagu Indonesia Raya diperdengarkan saat pengalungan medali bersamaan pengerekan Bendera Merah Putih. "INDONESIA RAYA BERKUMANDANG Y'ALL," tulisnya. Ia, seperti halnya masyarakat Indonesia terharu melihat Sang Saka Merah Putih dikerek paling tinggi diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Di Instagram Storynya. Gregoria mengunggah cuplikan video perjuangan Veddriq mendapatkan medali emas. "First gold for Indonesia @veddriq congratulations!!" tulisnya di atas video itu. Video juga memperlihatkan Veddriq memegang Bendera Merah Putih tengah tersenyum lebar.

Keharuan juga diungkapkan tunangan Gregoria, Mikha Angelo. Musisi dari The Overtunes ini mencuitkan satu kata pendek penuh makna usai Veddriq merebut emas. "Golddd," tulisnya di akun X-nya.

Mikha Angelo Merinding dengan Hasil yang Dicapai Veddriq Leonardo

Mikha yang setia menemani sang kekasih secara langsung di Paris ini kemudian menuliskan perasaannya saat Indonesia Raya diperdengarkan di depan publik dunia. "Merinding banget. INDONESIA RAYA," tulisnya.

Kebanggaan menular ini juga diungkapkan Jonatan Christie yang menonton pertandingan bersama istrinya, Shania Junianatha. Melalui unggahan di Instagram Storynya, kamera diarahkan ke depan layar kaca. Terdengar suara Jojo dan istrinya menyemangati saat Veddriq berlaga.

"Let's go, satu lagi bisa-bisa-bisa," kata Jojo saat Veddriq di final. "Yeaaaaasss," teriaknya. Di atas video, Jonatan menyelamati Veddriq. "YEEEAAAAASSSS FIRST GOLD MEDAL FOR INDONESIA. Congrats @veddriq dan semua coach yang terlibat, kalian keren," tulisnya di atas video itu.

