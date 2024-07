Sinopsis Anyone But You yang Akhirnya Tayang di Netflix Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Anyone But You akhirnya tayang di Netflix Indonesia pada 16 Juli 2024 lalu. Mengusung genre komedi romantis, film ini dibintangi oleh Sydney Sweeney dan Glen Powell sebagai pemeran utamanya.

Anyone But You sebenarnya telah tayang perdana di bioskop Amerika Serikat pada Desember 2023 lalu. Karya besutan sutradara Will Gluck ini juga sempat dikabarkan akan masuk ke bioskop Indonesia pada Februari lalu, namun tidak lulus sensor dari Lembaga Sensor Film Indonesia.

Mengambil cerita tentang kisah cinta yang berawal dari benci, film ini menyuguhkan alur yang ringan dan menyenangkan. Bahkan menurut Sydney Sweeney, sentuhan komedi di dalam film ini membuatnya seperti membangkitkan kembali genre romcom atau komedi romantis yang sebenarnya.

“Kami ingin film komedi romantis bangkit kembali,” ucap Sydney dalam wawancara dengan Kelly Clarkson, dikutip Tempo dari Capital Film.

Setelah pertama kali tayang di Netflix Amerika Serikat pada April lalu, film Anyone But You akhirnya tayang di Netflix Indonesia. Seperti apa sinopsis filmnya? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Sinopsis Anyone But You

Film ini bercerita tentang Ben dan Bea yang pertama kali bertemu di sebuah restoran. Mereka langsung akrab pada pertemuan tak disengaja itu. Keduanya pun menghabiskan malam yang membara setelah saling tertarik satu sama lain.

Keesokan harinya, Bea pergi meninggalkan Ben di apartemennya. Hal tersebut membuat Ben sakit hati dan mencaci Bea kepada temannya. Ucapan Ben ternyata didengar oleh Bea.

Merasa kesal karena dibicarakan di belakangnya, Bea pun membatalkan niatnya untuk kembali bertemu Ben. Hubungan mereka pun renggang karena kesalahpahaman tersebut.

Beberapa bulan kemudian, keduanya kembali dipertemukan dalam sebuah pesta pernikahan di Australia. Ketegangan antara Ben dan Bea turut dirasakan semua orang yang menghadiri acara tersebut.

Suatu peristiwa membuat Bea harus berdamai dengan Ben. Mereka membuat kesepakatan untuk berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Keduanya pun memiliki tujuan masing-masing dengan sandiwara itu.

Bea membutuhkan Ben agar orangtuanya berhenti mendesaknya untuk kembali bersama mantan kekasihnya, Jonathan. Sementara itu, Ben membutuhkan Bea untuk membuat mantan pacarnya, Margaret cemburu.

Tentang Film Anyone But You

Judul: Anyone But You

Tagline: They only look like the perfect couple

Genre: Komedi, Romantis

Durasi film: 1 jam 43 menit

Tanggal rilis di Netflix Indonesia: 16 Juli 2024

Tanggal rilis di bioskop Amerika Serikat: 22 Desember 2023

Sutradara: Will Gluck

Penulis skenario: Ilana Wolpert, Will Gluck

Rating penonton: 17+ (remaja di atas usia 17 tahun)

Bahasa: Inggris

Negara asal: Australia, Amerika Serikat

Perusahaan produksi: Columbia Pictures, Roth/Kirschenbaum Films, SK Global

Daftar Pemain Anyone But You

Berikut beberapa daftar pemain film Anyone But You.

Sydney Sweeney sebagai Bea Glen Powell sebagai Ben Gata sebagai Pete Darren Barnet sebagai Jonathan Chaelee Fraser sebagai Margaret Hadley Robinson sebagai Halle Alexandra Shipp sebagai Claudia Dermon Mulroney sebagai Leo Rachel Griffiths sebagai Innie Joe Davidseon sebagai Beau Bryan Brown sebagai Roger Michelle Hurd sebagai Carol Nat Buchanan sebagai Miranda Clerk Josh Bonello sebagai Skyler Cappuccino

RADEN PUTRI | IMDB

