Jimin Akan Tampil Kembali di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

TEMPO.CO, Jakarta - Jimin BTS akan tampil di Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Dalam kesempatan itu dia akan menampilkan lagu utama "Who" dari album solo keduanyanya MUSE, untuk pertama kalinya.

Menurut unggahan media sosial acara tersebut, penampilan Jimin akan disiarkan pada 23 Juli pukul 11.35 waktu Korea Selatan. "Jimin BTS akan kembali dengan penampilan spesial, pada 22 Juli 2024 (waktu Amerika Serikat)," bunyi pengumuman itu.

Teaser The Tonight Show starring Jimmy Fallon

Dalam video teaser yang diunggah itu, menunjukkan Jimmy Fallon, pembaca acara tersebut berada di sebuah ruangan. Dia meminum minuman kaleng yang bertuliskan Dr. Jimin sambil menonton penampilan Jimin di laptopnya.

Saat tayangan di laptopnya berubah, Jimmy beranjak dari tempat duduknya dan melihat neon box bertuliskan WHO dan berganti menjadi JIMIN, yang berada di lemari. Bahkan lemari itu juga dilengkapi dengan boneka Chimmy, karakter BT21 yang mewakili Jimin.

"Jimin," seru Jimmy seraya beralih mengintip di balik tirai jendela ruangan itu. Teaser itu pun ditutup dengan suara Jimin menyanyikan potongan lirik "Who".

Jimin pertama kali tampil di The Tonight Show starring Jimmy Fallon pada Maret 2023. Saat itu dia membawakan lagu utama "Like Crazy" dari album solo pertamanya FACE. Penampilan perdananya di acara itu, menunjukkan chemistry yang kuat bersama Jimmy Fallon dan meninggalkan kesan yang mendalam.

Album MUSE

Jimin akan merilis album MUSE serentak di seluruh dunia pada Jumat, 19 Juni 2024 pukul 13.00 waktu Korea Selatan. Jika album solo pertama FACE yang dirilis pada Maret 2023 tentang pencarian jati dirinya, album kedua ini berkaitan dengan perjalanan menemukan sumber inspirasi.

Pria bernama asli Park Jimin itu ikut berpartisipasi dalam menulis lagu dalam album keduanya. Dia dibantu beberapa nama besar di industri musik, seperti Tommy Brown yang memproduseri lagu-lagu hits Ariana Grande, Justin Bieber, dan The Weeknd.

Ada tujuh lagu dalam album keduanya itu yang terdiri dari "Who", "Rebrith (Intro)", "Interlude: Showtime", "Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco", "Slow Dance (feat. Sofia Carson", "Be Mine" dan "Closer Than This".

Lagu "Who" bergenre hip-hop R&B yang menampilkan permainan dan pantulan gitar yang kuat. Lagu tersebut dibuat oleh Pdogg, GHSTLOOP, penyanyi-penulis lagu dan produser nominasi Grammy Award Jon Bellion, produser Pete Nappi dan Tenroc.

Meski albumnya belum dirilis, lagu pra rilis, "Smeraldo Garden Marching Band (feat.Loco)", menduduki puncak tangga lagu iTunes Top Songs di 110 negara dan wilayah di seluruh dunia hanya dalam waktu 13 jam setelah dirilis. Pencapaian ini mencetak rekor waktu tercepat untuk sebuah lagu dirilis pada tahun 2024.

STAR NEWS KOREA | ALLKPOP

