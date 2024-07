Pertama Kali Konser di Swiss, Taylor Swift Terpesona Keindahan Negara dan Penggemarnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift mengaku kagum dengan keindahan negara Swiss usai pertama kali menggelar konser di sana. Penyanyi dan penulis lagu itu mengungkapkan pengalamannya melalui unggahan di Instagram. Dia juga menunjukkan beberapa momen penampilannya di atas panggung konser yang digelar di Zurich Stadium pada 9 dan 10 Juli 2024 kemarin.

Konser di Zurcih merupakan pertunjukan yang ke-113 selama The Eras Tour yang sudah dimulai sejak 17 Maret 2023 lalu. “The Eras Tour telah membawa begitu banyak pengalaman pertama… misalnya, saya belum pernah ke Swiss sebelumnya. Tempat ini sangat indah dan saya senang bernyanyi untuk 2 kumpulan penonton yang luar biasa di Zurich,” tulisnya dalam keterangan unggahannya itu.

Taylor Swift bawakan 4 lagu favorit

Baca Juga: Rayakan Hari Cokelat Sedunia dengan Pengalaman Wisata Bertema Cokelat di Swiss

Di malam spesial tersebut, kekasih Travis Kelce itu menyanyikan beberapa lagu favoritnya. “Ini sebenarnya adalah pertunjukan tur Eras kami yang ke-113, dan itu adalah nomor favorit saya, yang tidak pernah saya sebutkan sebelumnya,” ucapnya melempar candaan kepada penonton. “Saya hanya berpikir karena itu nomor favorit saya, saya akan membawakan beberapa lagu favorit saya untuk sesi akustik."

Empat lagu spesial yang ia bawakan khusus pada malam itu adalah “Right Where You Left Me” dari album Evermore, “All You Had to Do Was Stay” dari album 1989, dan “Sad Beautiful Tragic” yang merupakan salah satu track dalam album Red. Selain itu, Taylor Swift juga memperdengarkan versi piano dari “Last Kiss” yang menyebut spesifik tanggal 9 Juli dalam liriknya, tanggal yang sama ia tampil di hari pertama. Lirik tersebut berbunyi “that July ninth, the beat of your heart.”

Milan jadi pemberhentian Eras Tour selanjutnya

Setelah dua hari tampil di Zurich, pelantun “Would’ve Could’ve Should’ve” tersebut akan melanjutkan perjalanannya ke Milan, di mana ia akan menggelar konser dua malam di stadion San Siro akhir pekan ini. “Cukup liar untuk berpikir kita hanya memiliki 7 kota tersisa di tur Eropa. Berikutnya adalah kota yang sudah lama saya nanti-nantikan untuk tampil: Milan!!” ungkapnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pemenang 14 Grammy tersebut akan menutup tur untuk segmen Eropa pada bulan Agustus dengan lima malam di Stadion Wembley di London sebelum kembali ke negara asalnya dan menutup rangkaian turnya di Amerika Utara. Akhir dari turnya itu telah dikonfirmasi sendiri oleh Taylor Swift saat melangsungkan penampilan ke-100 di atas panggung Anfield Stadium, Liverpool, Inggris pada 13 Juni 2024 lalu.

PEOPLE

Pilihan editor: Taylor Swift Tanggapi Ejekan Vokalis Foo Fighters soal The Eras Tour