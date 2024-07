4 Hal Menarik Tentang Han Sun Hwa, Bintang Drama Romansa My Sweet Mobster

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Han Sun Hwa kian naik pasca membintangi serial drama romansa bertajuk My Sweet Mobster. Terhitung sejak 2010, Han Sun Hwa telah memulai debut aktrisnya meskipun hanya sebagai peran pendukung. Sejumlah drama populer telah ia bintangi seperti Radiant Office, School 2017, 20th Century Boy and Girl, Save Me 2, Backstreet Rockie, hingga Why Her. Dalam menempuh perjalanan kariernya Han Sun Hwa memiliki sepak terjang yang tidak mudah, berikut 4 hal menarik tentang Han Sun Hwa.

1. Memulai Debut sebagai Idol

Han Sun Hwa memilih karier musik sebagai jalan awalnya menapaki industri hiburan Korea Selatan. Ia debut pada girl group bernama Secret pada tahun 2009 silam dengan single pertama yakni I Want You Back. Sayangnya, dilansir dari Antara, Han Sun Hwa memutuskan keluar dari grup pada tahun 2016. Ia beralasan hidup sebagai idol sangat sulit, hingga tidak ada waktu baginya untuk sekadar berkencan dengan pria yang ia sukai. Akhirnya pada 2018 girl grup ini pun disband (bubar).

2. Memilih Akting di Sela Aktivitasnya sebagai Idol

Sebenarnya Han Sun Hwa telah mencoba dunia seni peran setahun pasca debutnya sebagai idol sebagai tokoh figuran. Ia merasa lebih nyaman berkarier sebagai aktris, dikutip dari Asian Wiki, namanya menanjak pasca bintangi serial God's Gift - 14 Days dan Rosy Lovers. Sepanjang kariernya sebagai aktris 3 penghargaan bergengsi menandakan pencapaian akting Han Sun Hwa kian alami peningkatan yang cukup pesat.

3. Adiknya Mengikuti Jejak Han Sun Hwa di Industri Musik

Dinukil dari Soompi, Han Sun Hwa memiliki adik laki-laki yang mengikuti jejaknya untuk berkarier di industri musik, yaitu Han Seung Woo. Han Seung Woo tergabung dalam grup VICTION sebagai seorang rapper sekaligus penulis lagu yang debut pada 2016 lalu. Uniknya Han Sun Hwa sebelumnya tidak menyukai jika kakaknya debut sebagai idol karena mengkhawatirkan tekanan di industri K-Pop yang tidak mudah untuk dilalui. Tetapi ia tidak ingin membatasi mimpi adiknya.

4. Pernah Memenangkan Penghargaan sebagai Idol Health Beauty Contest

Sebagai seorang mantan idol, Han Sun Hwa memang mempesona secara penampilan terutama bagian kulitnya yang berkilau, cantik, dan sehat. Dari KBS, ia pun terima penghargaan tersebut ketika masih aktif debut sebagai member Secret. Ia juga menikmati perjalanannya sebagai model, bintang iklan, dan endorsement.

Pilihan Editor: Deretan Pemeran Drakor Pachinko 2