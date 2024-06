Coldplay Bakal Rilis Album ke-10 Moon Music dan Single Baru 21 Juni 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Coldplay akan merilis album baru tahun ini. Album studio kesepuluh ini berjudul Moon Music yang dapat didengarkan melalui platform streaming dan penjualan fisik mulai 4 Okober 2024.

Seperti dilaporkan People, Coldplay mengumumkan perilisan album Moon Music yang berisi 11 lagu pada Senin 17 Juni 2024..Coldplay yang terkenal dengan dukungan keberlanjutan membuat album fisiknya terbuat dari 100 pesen botol plastik daur ulang. Selain itu, juga tersedia dalam edisi vinyl ramah lingkungan yang dilengkapi dengan tandan tangan personelnya. Penggemar bisa memesannya melalui situs web mereka.

Single pertama dirilis 21 Juni 2024

Untuk pembuatan album ini, Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman dan Will Champion, diproduseri oleh pembuat hit asal Swedia, Max Marin. Lagu pertama dari album tersebut berjudul “feelslikeimfallinginlove,” akan dirilis pada hari Jumat, 21 Juni 2024.

Coldplay menampilkan lagu itu untuk pertama kalinya secara langsung, saat konser di Puskas Arena Budapest, Hongaria. Tepat sehari sebelum album baru tersebut diumumkan.

Sebelumnya, Chris Martin sempat membocorkan tentang album Moon Music pada Januari 2023. Dia mengatakan sedang dalam menyelesaikan album tersebut, yang disebut bagian kedua dari seri Music of the Spheres.

“Itu tidak akan keluar sebentar lagi,” ujar Chris kepada Toronto City News. Dia juga mengatakan akan mulai menampilkan beberapa lagu secara langsung pada suatu saat tahun tersebut.

Album terakhir

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Coldplay terakhir merilis album Music of the Spheres tahun 2021. Dengan lagu hits kolaborasinya bersama BTS, "My Universe", yang berhasil membawa mereka kembali menduduki posisi No. 1 Billboard Hot 100 dalam 14 tahun.

Saat ini, Coldplay masih menjalani tur dunia Music of the Spheres selama bertahun-tahun. Terakhir mereka masih akan tampil di Puskas Arena, Budapest, Hongaria, hingga tanggal 19 November 2024. Mereka akan mengakhiri tur dunia tersebut pada16 November 2024 di Auckland, New Zealand.

Beberapa selebriti juga menonton konser mereka. Terakhir pada 8 Juni 2024 di Live in Athens, Yunani, dihadiri Joe Jonas, Liam Hemsworth, Kylie Minogue, Luke Evans dan lainnya.

Pilihan editor: 4 Kali Nonton Coldplay, Sharena Delon Bagi Tips Nikmati Konser dengan Nyaman